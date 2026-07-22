Statele Unite trimit avioane și militari în Bulgaria, după ce Parlamentul Bulgariei a aprobat miercuri staționarea temporară a opt avioane americane de realimentare KC-135 și a până la 250 de militari la baza aeriană Bezmer, în perioada 24 iulie–1 octombrie. Sofia susține că aeronavele vor avea exclusiv misiuni logistice în afara spațiului aerian bulgar, după ce Iranul a avertizat că această decizie ar transforma țara într-un complice al operațiunilor împotriva Teheranului.

Propunerea transmisă de Washington a fost adoptată cu 136 de voturi pentru, 13 împotrivă și două abțineri.

Decizia permite staționarea a cel mult opt avioane americane KC-135, folosite pentru realimentarea altor aeronave în timpul zborului, precum și a până la 250 de militari și a echipamentelor necesare.

Avioanele și personalul american vor fi desfășurate la baza aeriană militară Bezmer, din sud-estul Bulgariei, în perioada 24 iulie–1 octombrie.

Autorizația a fost acordată în baza Acordului de cooperare în domeniul apărării încheiat în 2006 de Bulgaria și Statele Unite. Documentul permite forțelor americane să utilizeze mai multe instalații militare bulgare, inclusiv baza de la Bezmer.

Teheranul a reacționat înaintea votului din Parlamentul bulgar și a avertizat că aprobarea cererii americane ar transforma Bulgaria în „un complice al agresorilor şi criminalilor”. Purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Esmail Baghai, a afirmat că orice stat implicat într-o agresiune militară împotriva Iranului trebuie să își asume consecințele.

Autoritățile de la Sofia au respins însă ideea că desfășurarea avioanelor americane ar însemna implicarea Bulgariei în conflict.

”Noi ţinem la bunele noastre relaţii cu Republica Islamică Iran şi este în mod categoric exclus ca operaţiuni militare în Orientul Mijlociu să fie desfăşurate de pe teriroriul bulgar”, a subliniat miercuri, la Sofia, premierul bulgar Rumen Radev.

Fostul aviator și președinte al Bulgariei a dat asigurări că aeronavele vor fi utilizate numai pentru operațiuni de sprijin. „Aceste avioane de alimentare vor fi folosite exclusiv în misiuni logistice şi de realimentare cu carburant în zbor, în afara spaţiului aerian bulagr”.

Avioane americane de realimentare în zbor au fost desfășurate și în luna februarie pe aeroportul civil din Sofia, după ce Guvernul condus atunci de Rosen Jeliazkov a autorizat prezența acestora.

La sfârșitul lunii mai, Rumen Radev a anunțat că primise o solicitare pentru prelungirea perioadei în care aeronavele urmau să rămână în Bulgaria.

El și-a condiționat atunci acordul de eliminarea vizelor obligatorii pentru cetățenii bulgari care călătoresc în Statele Unite.

Sofia nu a obținut ridicarea obligativității vizelor, iar ultimele avioane americane au părăsit aeroportul din capitala Bulgariei la sfârșitul lunii iunie.