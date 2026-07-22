Curtea de Apel București a admis contestația în anulare formulată de fostul președinte al ANAF, Sorin Blejnar, și a constatat că a intervenit prescripția răspunderii penale pentru infracțiunea de trafic de influență. Prin decizia pronunțată pe 21 iulie, instanța a desființat parțial hotărârea definitivă din 2019 și a dispus încetarea procesului penal pentru această faptă.

Blejnar fusese condamnat definitiv în 2019 la cinci ani de închisoare într-un dosar instrumentat de DNA Ploiești și a executat pedeapsa între mai 2019 și octombrie 2021.

Judecătorii Curții de Apel București au stabilit că fapta de trafic de influență, care datează din perioada martie-aprilie 2011, era prescrisă.

În aceeași hotărâre, instanța a înlăturat pedepsele complementare și accesorii aplicate pentru această infracțiune și a eliminat obligația lui Sorin Blejnar de a plăti cheltuieli judiciare în valoare de 7.500 de lei, stabilită în primă instanță. Celelalte dispoziții ale deciziei definitive au fost menținute în măsura în care nu contravin noii soluții.

Fostul șef al ANAF a contestat în repetate rânduri condamnarea definitivă, invocând modificările intervenite în practica judiciară privind calculul termenelor de prescripție.

În iunie 2026, Curtea de Apel București a admis în principiu contestația în anulare, ceea ce a permis reanalizarea cauzei. În urma judecării cererii, instanța a concluzionat că răspunderea penală pentru infracțiunea de trafic de influență era prescrisă și a dispus încetarea procesului penal.

Sorin Blejnar a fost trimis în judecată de DNA Ploiești în 2016, fiind acuzat că ar fi primit bani în 2011 de la oameni de afaceri în legătură cu atribuirea unor contracte ale ANAF.

În 2019, el a fost condamnat definitiv la cinci ani de închisoare pentru trafic de influență. A fost încarcerat la 7 mai 2019 și eliberat la 15 octombrie 2021, după ce anterior fusese reținut și arestat preventiv în 2013, iar ulterior plasat în arest la domiciliu în perioada 2016-2017.

În ultimii ani, Sorin Blejnar a obținut și alte decizii favorabile în instanță. În 2023, el a fost achitat într-un dosar în care era acuzat de luare de mită, iar în 2024 Înalta Curte de Casație și Justiție a dispus încetarea procesului penal într-o altă cauză, tot ca urmare a intervenirii prescripției.

Decizia pronunțată acum de Curtea de Apel București vizează însă exclusiv condamnarea definitivă din 2019 și pune capăt contestației în anulare formulate de fostul președinte al ANAF.