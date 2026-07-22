Președintele PSD, Sorin Grindeanu a anunțat că formațiunea sa va continua discuțiile pentru formarea unei majorități și deblocarea situației politice, după ce liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a declarat că partidul său nu va mai putea încheia nicio înțelegere politică, indiferent de natura acesteia, cu PSD, atât timp cât Grindeanu va rămâne președintele formațiunii. Liderul PSD i-a transmis senatorului AUR că poate continua colaborarea cu Ilie Bolojan și USR, afirmând că nimeni nu îl împiedică să aleagă această variantă politică.

Întrebat la Parlament dacă, în cazul unui guvern minoritar condus de PSD, ar putea conta și pe parlamentarii PNL care au lansat platforma liberal-conservatoare, Sorin Grindeanu a declarat că nu a purtat discuții cu aceștia în ultima perioadă.

„Am spus ieri, şi în zilele trecute, că nu avem majoritatea de 233 de voturi. Am văzut că au o chestiune şi am văzut public lucrurile acestea în care îşi susţin punctul de vedere ca Partidul Naţional Liberal să continuie să rămână pe o zonă conservatoare, creştin-democrată, populară şi să nu devieze spre zonă progresistă. Cam asta este, din ce am înţeles”, a spus Grindeanu.

Președintele PSD a afirmat că intenționează să poarte discuții cu toate forțele politice, inclusiv cu Ilie Bolojan, în situația în care va primi mandatul de a forma viitorul guvern.

”Voi avea cu toată lumea, inclusiv cu Bolojan, dacă voi fi desemnat prim-ministru”, a mai spus liderul PSD.

Sorin Grindeanu a fost întrebat și dacă retragerea PSD de la guvernare a reprezentat o greșeală. Acesta a invocat rezultatul consultării interne din partid și a amintit că 98% dintre membrii social-democrați au cerut schimbarea direcției în care se îndrepta România.

„Când îţi spun 98% dintre membrii PSD că trebuie să schimbi direcţia, o faci. (..) Românii au spus, peste 80%, că ţara merge într-o direcţie greşită. Şi am luat acea decizie şi bine am făcut”, a spus el.

Grindeanu a comentat apoi declarațiile făcute cu o zi înainte de Petrișor Peiu. Liderul senatorilor AUR afirmase că formațiunea sa nu va mai colabora cu PSD în urma pozițiilor exprimate de președintele social-democraților.

”Eu n-am vrut să comentez ceea ce a spus domnul Peiu. Domnul Peiu, încălzit fiind de pe plajele suveraniste din Italia, poate să facă în continuare, dacă vreţi, alianţă cu Bolojan şi cu USR. Nu îi opreşte nimeni. Îi urez succes”, a replicat Grindeanu.

Liderul social-democrat a afirmat că poate răspunde doar pentru voturile celor 127 de parlamentari PSD, nu și pentru deciziile celorlalte partide reprezentate în Legislativ.

”În acest mod am răspuns şi la prima variantă pe care a propus-o preşedintele Nicuşordan, care n-a mai ajuns să fie votată în plen, cu Eugen Tomac, şi în acelaşi mod am răspuns când am avut propunerea cu Adrian Veştea. Eu nu pot să răspund de mai mult decât are Partidul Social-Democrat, iar Partidul Social-Democrat a luat decizia şi bine a făcut de a-l da jos pe Bolojan fiindcă ţara mergea într-o direcţie greşită”, a completat el.

Sorin Grindeanu a explicat că formarea unui nou guvern nu depinde exclusiv de PSD, întrucât partidul nu deține singur majoritatea necesară în Parlament.

Președintele PSD a declarat că social-democrații controlează în prezent aproximativ 27-28% din Parlament și că au acceptat majoritatea soluțiilor avansate în timpul negocierilor politice.

El a susținut că alte partide au format o minoritate care blochează rezolvarea actualei crize și a amintit scrisoarea transmisă liderilor formațiunilor parlamentare pentru identificarea unei soluții comune.