Secretarul de Război american Pete Hegseth a avertizat asupra „celei mai mari amenințări” la adresa țării și a solicitat un buget de 1,5 trilioane de dolari, în contextul în care războiul din Iran atinge suma de 37,5 miliarde de dolari, potrivit Jerusalem Post.

„Armata are nevoie de o investiție generațională pentru a realiza pacea prin forță. Știm că cea mai bună modalitate de a crea pace este să ne pregătim pentru război, să-l descurajăm”, a spus Hegseth.

El a declarat că războiul cu Iranul a costat Statele Unite până în prezent 37,5 miliarde de dolari, spunând în același timp că Congresul ar trebui să aprobe un buget de apărare de 1,5 trilioane de dolari pentru a apăra țara în mod adecvat.

„Cred că cea mai mare amenințare cu care se confruntă națiunea noastră este nefinanțarea acestui departament cu 1,5 trilioane de dolari”, a declarat Pete Hegseth în fața Comisiei de Creditare a Senatului.

Audierea a fost întreruptă pentru scurt timp de protestatari care strigau: „Încetați să bombardați copiii noștri din Iran și Palestina!” și „Puneți capăt acestui război chiar acum!”. Poliția Capitoliului i-a îndepărtat pe manifestanți după ce senatoarea Susan Collins a cerut securitate.

Hegseth a mai spus că finanțarea de urgență nu ar oferi investițiile pe termen lung necesare pentru menținerea superiorității militare americane, insistând că cei 1,5 trilioane de dolari sunt necesari pentru apărare și că este „ceea ce își dorește președintele”.

„Membrii acestui comitet înțeleg mai bine decât majoritatea că dominația strategică pe termen lung nu poate fi finanțată prin suplimente unice”, a spus el.

„Pe frontul pregătirii, am solicitat 21 de miliarde de dolari. Aceasta va finanța salariile militare, va înlocui o mare parte din echipamentul utilizat în timpul operațiunilor recente, va susține forțele desfășurate în avans și va crește personalul și forțele, stabilizând în același timp deficitul de combustibil critic pentru misiune și sprijinind Garda Națională”, a spus Hegseth.

El a adăugat că pachetul suplimentar va sprijini, de asemenea, eforturile de modernizare și va reaproviziona echipamentele epuizate în timpul operațiunilor recente.

„Această solicitare suplimentară servește două scopuri: Menținerea pregătirii noastre militare pentru a satisface noile cerințe din acest an și accelerarea capacităților critice pentru a înlocui și suplimenta pe cele pe care le-am folosit în situații de urgență.”

Hegseth a acuzat, de asemenea, administrația Biden că a lăsat în urmă o armată subfinanțată, care necesita investiții urgente.

„Președintele Trump a moștenit o serie de crize globale și interne. Întreținere amânată aproape pe toate fronturile. În loc să conducă nava prin furtunile care se adunau, foștii lideri au lăsat armata noastră să lâncezească prin experimente sociale și prin conciliere globalistă, pură slăbiciune”, a adăugat secretarul de Război al SUA.

„Pentagonul nu mai este condus de birocrați; în schimb, este condus de veterani experimentați în luptă și lideri de afaceri de talie mondială, care conduc departamentul ca pe o afacere. Și titani ai tehnologiei care aduc inovații letale pe câmpul de luptă. De asemenea, ne aflăm într-un moment diferit și nu ne putem permite inacțiunea. Dacă nu facem investiții critice chiar acum în tehnologie, în calcul, în inteligență artificială, în autonomie, în spațiu, adversarii noștri care fac deja aceste tipuri de investiții ne-ar putea depăși”, a mai spus Hegseth.