Cât de pregătită militar e Europa pentru evaluarea de la Pentagon

La câteva ore după ce secretarul american de Război, Pete Hegseth, i-a criticat pe aliații din NATO și a anunțat o analiză la Pentagon, liderii multor națiuni europene evaluau o listă de verificare a progreselor înregistrate în ceea ce privește prioritățile de securitate, scrie Associated Press.

În esență, Pete Hegseth le-a spus europenilor lucruri pe care ar fi trebuit deja să le știe.

Lista lui Hegseth includea creșterea cheltuielilor pentru apărare, investițiile în industrie pentru a stimula producția de echipamente militare, cea mai bună utilizare a lecțiilor învățate din războiul din Ucraina și necesitatea de a cumpăra sau dezvolta drone, sisteme de apărare aeriană și arme cu rază lungă de acțiune.

La summit-ul care s-a încheiat vineri, europenii au reflectat asupra modului în care să utilizeze cel mai bine finanțarea comună a Uniunii Europene și să reducă birocrația pentru a accelera achizițiile, au cântărit starea „mobilității militare” pentru a accelera desfășurarea trupelor și echipamentelor și pentru a moderniza porturile și aeroporturile.

„Pregătirea de apărare a Europei trebuie intensificată decisiv până în 2030”, au reafirmat europenii din NATO. Lista nu este nouă, ci mai degrabă ceva dezvoltat după invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina, în 2022.

Agențiile de informații au avertizat că președintele rus Vladimir Putin ar putea ordona un atac în altă parte a Europei înainte de sfârșitul deceniului, mai ales dacă va învinge în Ucraina. Deja liderii UE acuză Rusia de acte de sabotaj și dezinformare în întreaga Europă.

Aproximativ două treimi din țările membre ale UE se află, de asemenea, în rândurile NATO, iar revizuirea anunțată de Hegseth a fost doar cea mai recentă surpriză.

Pete Hegseth nu participă la multe întâlniri NATO și a părăsit devreme reuniunea miniștrilor apărării de joi. Însă primul său discurs important adresat aliaților, din februarie 2025, și cel care a urmat în această săptămână, au fost memorabile.

Joi, el a criticat NATO numind-o „tigru de hârtie”, a spus că aliații s-au făcut de rușine și că „prea mulți au picat” un test pus în fața lor de președintele Donald Trump atunci când a încercat să folosească bazele din Europa pentru a lansa atacuri în Iran.

Hegseth a criticat și accentul pus pe subiecte irelevante militar precum „egalitatea de gen și schimbările climatice” și a criticat puternic politicile europene de migrație.

Pete Hegseth le-a acordat șase luni europenilor pentru a se pregăti pentru o evaluare a performanței de către Pentagon, care a legat prezența forțelor americane în Europa și investițiile americane în NATO de felul în care țările din UE își îndeplinesc obligațiile.

Despre această revizuire, Hegseth a spus că „va fi concepută pentru a ne asigura că NATO se îndreaptă rapid și ireversibil către Europa ca lider, preluând responsabilitatea principală pentru apărarea Europei”. „Unele țări vor eșua, iar altele vor trece cu brio”, a mai spus secretarul de Război.

Ar putea dura „până la șase luni, ar putea fi mai puțin”, a spus el, și ar putea implica comandanți militari americani, membri ai Congresului și aliații înșiși.