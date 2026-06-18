Secretarul american de Război, Pete Hegseth, a anunțat luni o revizuire de șase luni a forțelor americane din Europa, făcută de Pentagon, al cărei rezultat va depinde de cât de repede își vor asuma europenii responsabilitatea pentru propria securitate, potrivit AP.

„Aceasta va fi o revizuire reală. Va fi concepută pentru a se asigura că NATO se îndreaptă rapid și ireversibil către conducerea de către Europa, preluând responsabilitatea principală pentru apărarea Europei”, le-a spus el omologilor săi NATO de la Bruxelles.

Pete Hegseth a criticat aspru aliații europeni pentru că nu au oferit forțelor americane acces la baze din Europa pentru a lansa atacuri asupra Iranului, numind acest lucru „rușinos”.

„Acești aliați pun în pericol fiii și fiicele Americii, fiii și fiicele noastre, negându-le accesul previzibil, stabilirea de baze și survolurile care nu ar fi trebuit niciodată să fie puse sub semnul întrebării”, a spus el.

Preluând microfonul în vârful întâlnirii, Hegseth a criticat, de asemenea, politicile privind migrația și genul din Europa.

„În loc de tancuri, avioane de vânătoare și apărare aeriană, accentul s-a pus pe egalitatea de gen, schimbările climatice și austeritatea în apărare. Granițele Europei s-au deschis larg, statele sociale s-au extins, bugetele de apărare s-au prăbușit. Împreună cu încrederea Europei în sine și în civilizația sa”, a spus Hegseth.

Administrația Trump dorește acum o relansare a organizației formate din 32 de națiuni pentru a o transforma într-o „NATO 3.0” capabilă să descurajeze orice amenințare, a spus Hegseth.

Remarcile lui Hegseth au venit la câteva săptămâni după ce Statele Unite le-au spus aliaților săi că nu vor mai furniza anumite nave de război și aeronave dacă una dintre ele va fi atacată. Aliații europeni și Canada încearcă să găsească o modalitate de a acoperi aceste lacune.

Comandantul suprem aliat al NATO, un american, lucrează la planuri de rezervă pentru apărarea Europei după ce SUA a semnalat pe 3 iunie că nu va mai furniza un portavion și nave de sprijin, avioane de realimentare aeriană și zeci de avioane de vânătoare, printre alte resurse militare, în caz de criză, după ce europenii, precum socialistul Pedro Sanchez din Spania, au interzis Statelor Unite aacesul la bazele sale militare în timpul războiului din Iran.

Administrația Trump insistă că trebuie să poată planifica două conflicte simultane și dorește mai multe resurse militare la îndemână în cazul izbucnirii unui conflict cu China în regiunea indo-pacifică.

În conformitate cu garanția de securitate colectivă a NATO - articolul 5 din tratatul său fondator - cei 32 de aliați se angajează că un atac asupra unuia dintre ei va fi considerat un atac asupra tuturor. Nu îi obligă să ofere sprijin militar, deși mulți probabil ar face-o.

În esență, Statele Unite reduc modul în care ar putea ajuta în cazul în care un aliat declanșează Articolul 5. SUA dețin de departe cele mai mari forțe armate ale NATO. Nu intenționează să își retragă armele nucleare din Europa, care sunt esențiale pentru descurajarea NATO.

Pentru a sublinia acest aspect, Grupul de Planificare Nucleară al NATO a emis prima sa declarație în ultimii 19 ani, după ce s-a întrunit la reuniunea de joi.

În declarație, acesta „a reamintit că forțele nucleare strategice ale Alianței rămân garanția supremă a securității Aliaților și stau la baza arhitecturii de descurajare extinsă a NATO”.

Miniștrii „au convenit să continue consolidarea misiunii de descurajare nucleară a NATO prin modernizarea capacităților nucleare ale NATO, consolidarea capacității sale de planificare nucleară și adaptarea pentru a-și atinge interesele de securitate”.