SUA și-au exprimat interesul pentru posibilitatea înființării unei baze militare permanente pe teritoriul Poloniei, pe flancul estic al NATO, a declarat un oficial polonez de rang înalt din domeniul apărării, citat de Associated Press.

Cezary Tomczyk, viceministrul polonez al apărării, a făcut declarațiile într-un interviu acordat la Varșovia, la o zi după ce guvernul polonez a aprobat cadrul legal necesar pentru găzduirea unei astfel de facilități militare. Potrivit acestuia, decizia executivului reprezintă, în fapt, o invitație oficială adresată Washingtonului.

„Americanii sunt interesaţi de oferta poloneză de a amplasa o bază permanentă aici”, a spus Tomczyk, adăugând că proiectul ar urma să fie finanțat de ambele state.

Solicitați să comenteze aceste afirmații, oficiali ai Departamentului Apărării al SUA au transmis că nu au informații noi de comunicat, notează AP.

La rândul său, ministrul polonez al apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz, a subliniat că Varșovia depune eforturi pentru concretizarea proiectului, însă decizia finală aparține Washingtonului.

„Decizia va aparţine întotdeauna americanilor”, a afirmat acesta.

În prezent, aproximativ 10.000 de militari americani sunt desfășurați în Polonia, în mare parte în regim rotațional. Autoritățile de la Varșovia își doresc transformarea acestei prezențe într-una permanentă, pe fondul reconfigurării strategiei militare a SUA în Europa.

În luna mai, Statele Unite au suspendat brusc desfășurarea a 4.000 de soldați în Polonia, în pofida faptului că administrația Trump considera țara un „aliat model” pentru îndeplinirea obiectivului NATO privind cheltuielile de apărare.

Contextul a fost complicat și de discuțiile anterioare privind posibila reducere a trupelor americane din Germania, decizie asociată tensiunilor diplomatice dintre Washington și mai multe capitale europene.

În acest context, Cezary Tomczyk a fost trimis la Washington pentru consultări urgente cu oficialii americani. În timpul vizitei sale, președintele Donald Trump a anunțat pe rețelele sociale intenția de a suplimenta prezența militară în Polonia cu încă 5.000 de soldați.

Ulterior, autoritățile americane au confirmat că își reevaluează postura militară în Europa, fără a oferi însă detalii privind redistribuirea exactă a trupelor.

„Uneori, un model de rotaţie se poate transforma într-un model permanent, iar acest lucru este întotdeauna mult mai bun”, a declarat ministrul apărării Kosiniak-Kamysz la jumătatea lunii mai.

Întrebat dacă interesul american pentru o bază permanentă a influențat decizia Poloniei, Tomczyk a precizat că dialogul dintre cele două părți este în desfășurare și că pașii următori depind de formalizarea propunerii.

„Suntem într-un dialog constructiv şi, după ce ambele părţi şi-au confirmat interesul în acest sens, următorul pas este oferta oficială din partea statului polonez”, a spus acesta.