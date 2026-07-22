Victor Ciutacu a anunțat că va ataca prin apel hotărârea Tribunalului București care îl obligă să plătească împreună cu SC RTV HD SRL daune de un milion de lei către Oana Gheorghiu, Carmen Uscatu și Asociația „Dăruiește Viață”. Realizatorul România TV contestă atât argumentele instanței, cât și audierea jurnalistului Ovidiu Vanghele ca martor al reclamantelor.

După publicarea motivării, realizatorul România TV a afirmat că nu înțelege argumentele pe care instanța și-a întemeiat hotărârea. Una dintre nemulțumirile sale vizează folosirea unei formulări pe care o consideră neobișnuită într-o decizie judecătorească.

„Să dai o condamnare motivând cu ‘pare că…’, eu n-am mai auzit în istoria României”.

Victor Ciutacu a contestat și faptul că, potrivit interpretării sale asupra motivării, instanța ar fi luat în calcul mimica și tonul folosite de el în emisiunea reclamată de Oana Gheorghiu și Carmen Uscatu.

„Prestația mea a fost judecată ca la ‘Românii au talent’!”, consideră jurnalistul.

Realizatorul a mai afirmat că se consideră sancționat pentru activitatea sa profesională, despre care susține că ar trebui analizată, atunci când este cazul, de Consiliul Național al Audiovizualului, nu de Tribunalul București.

„Doamna judecător nu prezintă nici măcar un capăt de dovadă asupra prejudiciului care ar fi fost produs”, a conchis jurnalistul.

În mesajul publicat miercuri pe Facebook, jurnalistul a afirmat că își va continua demersurile în instanță și că ia în calcul inclusiv sesizarea Inspecției Judiciare.

„Eram eu nebun și victimă închipuită. Mă plângeam aiurea. Îndrăzneam să contest actul de justiție. Nu, dragilor, nu stăteam resemnat și nu așteptam o minune cerească. Munceam. Și nu de unul singur.

Ce fac mai departe? Înainte de toate, depun apel. Lucrează deja Oana Anghel (avocatul său – n.r.) cu sârg la el. Și mă judec. Până în pânzele albe, unde oi mai găsi jurisdicție pe Planeta Pământ. În al doilea rând, citesc, mă sfătuiesc, devoalez și, când consider că e cazul, sesizez. N-am vocație de reclamagiu, dar nevoia m-a învățat. Dacă nu se sesizează din oficiu Inspecția Judiciară, o voi face eu. Pentru că, pe de o parte, nu mă predau, respectiv, pe de altă parte, nu joc la ruletă liniștea, interesele și prosperitatea familiei mele. Și nu mă va opri nici o suveică d-astea cu martori fake și vrăjeli de gară girate de magistrați care n-ar trebui să mai stea un minut în sistem”, a scris miercuri, pe Facebook, Victor Ciutacu.

După apariția motivării, avocatul Adrian Cuculis a comentat valoarea despăgubirilor stabilite de instanță și a apreciat că suma ar putea fi modificată în apel.

„Comparabil cu cei care trebuie să plătească daune pentru omor calificat! Trebuie să te raportezi la venitul minim din țara respectivă. Nu cred că poate să rămână în picioare din punct de vedere al cuantumului (la apel – n.r.)”, a spus Cuculis.

Hotărârea Tribunalului București nu este definitivă, iar Victor Ciutacu a anunțat că avocata sa lucrează deja la apel.

În dosar a apărut și o dispută legată de audierea jurnalistului Ovidiu Vanghele, propus ca martor de reclamante. Apărarea lui Victor Ciutacu s-a opus audierii, invocând relația conflictuală dintre cei doi și existența unor litigii anterioare. Potrivit informațiilor publicate de LuJu, avocata realizatorului România TV a cerut instanței să țină cont de prevederile articolului 315 din Codul de procedură civilă.

„Pârâtul Victor Ciutacu, prin avocat, invocă art. 315 alin. 1 pct. 3, cei aflați în dușmănie. Domnul Vanghele Ovidiu a scris în mod consistent împotriva pârâtului în presa unde a fost redactor și există litigii între părți”.

Solicitarea apărării nu a fost admisă, iar Ovidiu Vanghele a fost audiat ca martor la termenul din 3 februarie 2026.

Sursa citată arată că între cei doi jurnaliști exista un litigiu chiar în perioada în care se desfășura procesul deschis de Oana Gheorghiu, Carmen Uscatu și Asociația „Dăruiește Viață”. Litigiul respectiv s-ar fi încheiat în favoarea lui Victor Ciutacu.

Conform fragmentului de lege invocat de apărare, anumite categorii de persoane nu pot fi audiate ca martori într-un proces civil.

„Nu pot fi martori:

rudele și afinii până la gradul al treilea inclusiv; soțul, fostul soț, logodnicul ori concubinul; cei aflați în dușmănie sau în legături de interese cu vreuna dintre părți; persoanele care beneficiază de tutelă specială; cei condamnați pentru mărturie mincinoasă”, scrie în lege.

Același articol prevede însă și posibilitatea ca părțile să accepte audierea unor persoane aflate în una dintre situațiile menționate. Articolul 315 alineatul 2 din Codul de procedură civilă stabilește că ”părțile pot conveni, expres sau tacit, să fie ascultate ca martori și persoanele prevăzute la alin. (1) pct. 1-3”.

LuJu susține că această excepție nu s-ar fi aplicat în dosar, deoarece apărarea lui Victor Ciutacu s-a opus audierii lui Ovidiu Vanghele. Decizia privind admiterea și audierea martorului a aparținut însă instanței, iar criticile formulate de realizatorul România TV vor putea fi invocate în apel.