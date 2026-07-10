Victor Ciutacu continuă lupta în instanță după decizia Tribunalului București prin care a fost obligat la plata unor daune morale către Asociația Dăruiește Viață și fondatoarele Oana Gheorghiu și Carmen Uscatu. Jurnalistul critică motivarea hotărârii, susține că nu este explicat concret modul în care ar fi produs un prejudiciu și anunță că va ataca sentința cu apel.

„Nu mai sunt nici furios, nici indignat, nici nimic. Înmărmurit, ăsta ar fi, poate, cuvântul potrivit. Mă așteptam, în naivitatea mea proastă, să citesc o demonstrație savantă a gravei culpe de care m-aș face vinovat”, a scris Victor Ciutacu pe Facebook.

Potrivit sentinței civile nr. 605/30.04.2026, pronunțată de Tribunalul București – Secția a V-a Civilă, în dosarul nr. 16198/3/2024, cererea a fost formulată de Asociația Dăruiește Viață, Oana Clara Gheorghiu și Carmen Mihaela Uscatu împotriva lui Victor Ciutacu, Janos Korpos, Liviu Alexa, Iosefina Pascal și SC RTV HD SRL.

„Prin cererea înregistrată la data de 20.05.2024 pe rolul Tribunalului București – Secția a V-a Civilă, sub nr. 16198/3/2024, reclamantele Asociația Dăruiește Viață, Uscatu Carmen Mihaela și Gheorghiu Oana Clara, în contradictoriu cu pârâții Victor Ciutacu, Janos Korpos, SC RTV HD SRL, Alexa Liviu Doru Alin și Iosefina Pascal, au solicitat instanței ca, prin hotărârea ce o va pronunța, să dispună:

1. Obligarea pârâtului Victor Ciutacu la plata sumei de 500.000 de lei către reclamanta Asociația Dăruiește Viață, 250.000 de lei către reclamanta Gheorghiu Oana Clara și 250.000 de lei către reclamanta Uscatu Carmen Mihaela, cu titlu de despăgubiri pentru prejudiciul moral cauzat prin încălcarea drepturilor nepatrimoniale, constând în onoare, demnitate, reputație și imagine, prin acuzațiile mincinoase și declarațiile denigratoare și defăimătoare susținute la adresa reclamantelor, în solidar cu SC RTV HD SRL (societate care deține postul România TV); 2. Obligarea pârâtului Janos Korpos la plata sumei de 500.000 de lei către reclamanta Asociația Dăruiește Viață, 250.000 de lei către reclamanta Gheorghiu Oana Clara și 250.000 de lei către reclamanta Uscatu Carmen Mihaela, cu titlu de despăgubiri pentru prejudiciul moral cauzat prin încălcarea drepturilor nepatrimoniale, constând în onoare, demnitate, reputație și imagine, prin acuzațiile mincinoase și declarațiile denigratoare și defăimătoare susținute la adresa reclamantelor, în solidar cu SC RTV HD SRL; 3. Obligarea pârâtului Alexa Liviu Doru Alin la plata sumei de 500.000 de lei către reclamanta Asociația Dăruiește Viață, 250.000 de lei către reclamanta Gheorghiu Oana Clara și 250.000 de lei către reclamanta Uscatu Carmen Mihaela”.

După publicarea motivării, jurnalistul a contestat concluziile instanței și afirmă că documentul nu ar arăta exact faptele prin care ar fi cauzat prejudiciul invocat de reclamante.

„Nicăieri, în lunga polologhie de 57 de pagini, plină de citate din emisiunea mea, nu scrie CE am făcut și nu se demonstrează CUM am prejudiciat ONG-ul și pe fondatoarele sale”, a transmis Victor Ciutacu.

Victor Ciutacu susține că, din interpretarea motivării, rezultă că ar fi trebuit să intervină asupra declarațiilor făcute de invitații săi în timpul emisiunii.

„Am aflat că, la cei 30 de ani de experiență în presă ai mei, trebuia să-mi cenzurez în direct invitații. Adică să-i închid gura în direct lui Liviu Alexa”, a mai scris jurnalistul.

Unul dintre pasajele analizate de Lumea Justiției se referă la formularea folosită în motivarea sentinței privind rolul lui Victor Ciutacu.

Potrivit publicației, instanța a menționat în hotărâre că jurnalistul „pare că a alimentat, validat și amplificat acuzațiile făcute la adresa reclamantelor de invitații din platou”.

Sursa arată că, într-o sentință civilă, stabilirea unei fapte ilicite ar trebui să se bazeze pe concluzii clare privind conduita fiecărei persoane implicate.

Ciutacu consideră că această exprimare nu ar reprezenta o constatare clară a unei fapte.

În motivarea hotărârii, Tribunalul București a apreciat că declarațiile analizate au produs un prejudiciu moral.

„Reclamantele au făcut dovada existenței unui prejudiciu moral ca urmare a lezării onoarei, demnității, imaginii și reputației”, se arată în motivare.

Totodată, instanța a menționat:

„În realitate, prejudiciul a vizat întreaga societate”.

Jurnalistul a declarat că va contesta decizia.

„Eu fac, evident, apel. La fel, postul pentru care lucrez și, sunt convins, ceilalți condamnați. Altă soluție n-am”, a scris Victor Ciutacu.

Hotărârea Tribunalului București nu este definitivă și poate fi atacată cu apel.