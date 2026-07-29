Companiile HP INC Romania SRL și Enterprise Services Romania SRL au pierdut definitiv procesul împotriva Consiliului Concurenței, după ce Înalta Curte de Casație și Justiție a respins recursul formulat împotriva hotărârii Curții de Apel București.

Decizia instanței supreme, pronunțată pe 2 iulie 2026, menține sancțiunea de 2.966.516 lei aplicată pentru abuz de poziție dominantă.

Litigiul a avut la bază o investigație a Consiliului Concurenței privind practicile comerciale ale fostei Hewlett-Packard România SRL, în prezent Enterprise Services Romania SRL.

Autoritatea a concluzionat că deciziile companiei au restrâns concurența pe piața consumabilelor IT destinate clientului OMV Petrom, motiv pentru care a aplicat o amendă de aproximativ 665.000 de euro la cursul din 2015.

La 2 decembrie 2015, Consiliul Concurenței a emis Decizia nr. 62, prin care a sancționat Hewlett-Packard România SRL pentru încălcarea articolului 6 alineatul (1) din Legea concurenței, referitor la abuzul de poziție dominantă.

Investigația a fost declanșată în urma plângerilor formulate de distribuitori parteneri ai companiei. Potrivit autorității de concurență, în 2011 HP România a decis unilateral să colaboreze cu un singur distribuitor dintre cei patru care furnizau consumabile către OMV Petrom.

Consiliul Concurenței a apreciat că această practică, împreună cu modul de implementare a programului de parteneriat și participarea la licitațiile pentru echipamente IT, a restrâns concurența pe piața relevantă.

Ca urmare, compania a fost sancționată cu o amendă contravențională în valoare de 2.966.516 lei, echivalentul a aproximativ 665.000 de euro la momentul respectiv.

În februarie 2016, Hewlett-Packard România SRL a contestat în instanță decizia Consiliului Concurenței, solicitând anularea sancțiunii sau, în subsidiar, reducerea cuantumului amenzii.

După ce Curtea de Apel București a respins acțiunea, compania a declarat recurs la Înalta Curte de Casație și Justiție. Instanța supremă a admis atunci recursul și a trimis cauza spre rejudecare.

La finalul anului 2024, Curtea de Apel București a analizat din nou dosarul și a respins încă o dată cererea companiei, considerând-o neîntemeiată.

În motivarea hotărârii, Curtea de Apel București a arătat că autoritatea de concurență a stabilit în mod corect că încetarea colaborării cu unul dintre distribuitori a afectat concurența „intra-marcă” pentru consumabilele HP, în special în relația cu clientul final OMV Petrom.

Judecătorii au subliniat că o companie aflată într-o poziție dominantă își poate proteja interesele comerciale, însă nu poate utiliza această poziție pentru a-și consolida avantajul pe piață în detrimentul concurenței.

Instanța a apreciat că HP România nu a manifestat diligența necesară în derularea relațiilor comerciale, iar posibilitatea încetării contractului înainte de termen exclusiv prin voința companiei a produs efecte anticoncurențiale. În aceste condiții, litigiul nu putea fi tratat doar ca o simplă dispută contractuală.

Fosta Hewlett-Packard România SRL, alături de Enterprise Services Romania SRL, a formulat un nou recurs împotriva sentinței Curții de Apel București.

La 2 iulie 2026, Înalta Curte de Casație și Justiție a pronunțat hotărârea definitivă:

„Respinge recursul formulat de recurentele-reclamante HP INC Romania SRL şi Enterprise Services Romania SRL împotriva Sentinţei civile nr. 2205 din 23 decembrie 2024 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia a IX-a contencios administrativ şi fiscal, ca nefondat. Definitivă.” Prin această decizie, sancțiunea aplicată de Consiliul Concurenței rămâne definitivă, iar amenda de aproape 3 milioane de lei trebuie menținută.