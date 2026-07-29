Judecătoarea Angela Catană, prima reacție după excluderea din magistratură de către CSM

Fosta vicepreședintă interimară a Judecătoriei Chișinău, judecătoarea Angela Catană, a lansat acuzații dure la adresa sistemului după ce Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a decis eliberarea sa din funcție. Hotărârea, adoptată în ședința din 28 iulie, a venit ca urmare a aprobării raportului întocmit de Comisia Vetting, pe care magistrata nu l-a promovat.

Prin această decizie, Angela Catană este exclusă definitiv din corpul judecătoresc, un eveniment pe care, potrivit declarațiilor sale, îl anticipa de mai multe luni.

Cu o zi înainte de decizie, spunea: „Mâine, pe ordinea de zi a ședinței (n.r. CSM) e stabilită examinarea raportului Comisiei Vetting în privința mea. Cred că soluția este predictibilă. Îmi închei cariera cu demnitate, rezultatul de mâine e previzibil, nu aștept nimic nou, dar dreptatea, ca uleiul, mereu va ieși la suprafață, mai devreme sau mai târziu. Eu am avut un caz de câștig la CtEDO și cred că voi mai avea”

La scurt timp după pronunțarea deciziei de către CSM, fosta judecătoare a publicat un mesaj public în care reclamă o nedreptate orchestrată împotriva sa și sugerează că procesul de evaluare ar fi fost lipsit de obiectivitate.

„Răzbunarea e slăbiciunea păcătosului. Țineți minte, când am declarat, ca îmbrac mantia de judecător pentru ultima dată, nu am greșit?! Intuiam nedreptatea, care mi se ticluiește. Am înțeles! Dracii îs negri! Vedem cât îs de albi îngerii! Va urma...”, a scris Angela Catană pe rețelele de socializare.

Excluderea Angelei Catană nu a fost o surpriză nici pentru public, nici pentru ea însăși. Încă de la sfârșitul primăverii, magistrata a prefigurat acest deznodământ direct din sala de judecată.

În timpul unei ședințe de judecată, Angela Catană a anunțat public că se retrage în birou pentru a dezbrăca mantia de magistrat „pentru ultima dată”. La acel moment, a subliniat că soluția CSM este „predictibilă” și a invocat intenția de a-și căuta dreptatea la instanțele internaționale. „Eu am avut un caz de câștig la CtEDO și cred că voi mai avea”, a avertizat ea.

26 mai. Examinarea raportului de către CSM a fost amânată, motivul oficial fiind internarea judecătoarei în spital din probleme de sănătate.

28 iulie. CSM a pus pe ordinea de zi și a aprobat oficial raportul negativ al Comisiei Vetting, dispunând încetarea mandatului său de judecător.

Cazul Angelei Catană se înscrie în amplul proces de reformare a justiției din Republica Moldova, asumat în parcursul european al țării. Comisia Vetting, evaluarea externă extraordinară, analizează integritatea etică și financiară a judecătorilor, verificând compatibilitatea averilor declarate cu veniturile reale.

Consecințele legale ale unui raport negativ aprobat de CSM includ eliberarea imediată din funcția de judecător. Interdicția de a mai ocupa funcții de judecător, de procuror sau alte funcții de demnitate publică pe o perioadă de la 5 la 7 ani. Pierderea dreptului la pensia specială de magistrat și la indemnizația unică de concediere.

Amenințarea judecătoarei cu acționarea statului la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO) reprezintă un tipar des întâlnit în rândul magistraților care nu promovează acest filtru de integritate, aceștia acuzând frecvent ingerințe politice sau vicii de procedură ale comisiilor de evaluare. Rămâne de văzut dacă Angela Catană va iniția oficial demersuri juridice internaționale în acest sens.