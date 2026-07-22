Iuliu Mureșan și-a prezentat miercuri demisia din funcția de președinte al CFR Cluj, cu o zi înaintea meciului cu Alashkert din turul al doilea preliminar al Conference League. Plecarea sa a fost anunțată într-un moment în care formația ardeleană se confruntă cu probleme financiare și cu o nouă interdicție la transferuri.

În mesajul publicat de club, Iuliu Mureșan a afirmat că și-a prezentat demisia în cursul dimineții și a explicat că a revenit la CFR Cluj cu intenția de a ajuta echipa într-o perioadă dificilă.

„Aş vrea să anunţ că, în această dimineaţă, mi-am prezentat cererea de demisie. M-am întors cu inima deschisă, cu drag de acest club, de această echipă şi de toţi oamenii care muncesc zilnic aici. Am vrut să ajut clubul, într-o perioadă incertă, şi să fiu de folos în renaşterea lui. Fiecare CFRist ştie cât de mult m-am implicat şi cât suflet am pus în tot ceea ce am făcut, fie că este vorba despre trofeele şi performanţele echipei, dar şi despre activităţile de zi cu zi. Am făcut tot ce mi-a stat în putinţă, dar simt că am ajuns şi eu la capătul puterilor. Le urez în continuare mult succes, atât pe plan european, cât şi pe plan intern, şi ştiu sigur că două lucruri nu vor dispărea niciodată: CFR Cluj şi dragostea mea pentru acest club”.

Iuliu Mureșan revenise în funcția de președinte al CFR Cluj în octombrie 2025, după o pauză de șapte ani. El l-a înlocuit atunci pe Cristian Balaj, conducerea clubului sperând că experiența sa va contribui la stabilizarea situației din Gruia.

Iuliu Mureșan a activat timp de 17 ani la conducerea clubului ardelean și a fost implicat atât în promovarea echipei în prima ligă, cât și în perioada în care CFR Cluj a obținut cele mai importante rezultate din istoria sa.

În timpul mandatelor sale, formația din Gruia a câștigat 12 trofee: cinci titluri de campioană, patru Cupe ale României și trei Supercupe.

Considerat cel mai de succes președinte din istoria clubului, Mureșan s-a întors în toamna anului trecut, la șapte ani de la prima sa plecare. Revenirea sa trebuia să ajute conducerea să facă ordine în cadrul clubului, însă acesta a decis acum să renunțe la funcție.

Demisia a apărut cu o zi înainte ca CFR Cluj să debuteze în turul al doilea preliminar al Conference League. Echipa ardeleană va întâlni joi formația armeană Alashkert.

O calificare în faza principală a competiției europene ar putea aduce venituri importante pentru club, într-o perioadă în care CFR Cluj s-a confruntat cu probleme financiare și cu dificultăți privind achitarea datoriilor.

Patronatul a depus în ultima perioadă eforturi pentru a menține clubul pe linia de plutire. Cu o zi înaintea demisiei lui Iuliu Mureșan, Ioan Varga anunța că au fost achitate toate datoriile către foștii jucători și că echipa poate înregistra fotbaliștii transferați în această vară.

La mai puțin de 24 de ore de la acel anunț, pe site-ul oficial al FIFA a apărut o nouă interdicție la transferuri în dreptul clubului CFR Cluj. Măsura este valabilă pentru următoarele trei perioade de mercato.

În cazul în care decizia va rămâne în vigoare, formația ardeleană nu va putea înregistra jucători noi până în vara anului 2028.

Ioan Varga a susținut însă că interdicția a apărut în urma unei erori și că plățile începute cu o zi înainte vor continua. Patronul clubului a afirmat că situația ar urma să fie rezolvată după achitarea sumelor restante.

"S-a făcut o eroare, pentru că au fost multe plăți, dar o să se achite astăzi și se va ridica interdicția", a spus patronul CFR-ului pentru prosport.ro.