Oțelul Galați a început cu dreptul noul sezon din Superligă, după ce a învins sâmbătă, pe teren propriu, CFR Cluj, scor 2-1, în prima etapă a campionatului. Echipa pregătită de Stjepan Tomas a marcat golul victoriei cu patru minute înainte de final, după un meci în care a condus încă din debut.

Gălățenii au intrat excelent în partidă și au deschis scorul încă din minutul 4. Joao Lameira a înscris cu o lovitură de cap, profitând de începutul ezitant al formației din Gruia.

Gazdele au continuat să pună presiune și au fost aproape de al doilea gol în minutul 17, când Pedro Nuno și Andrezinho l-au testat pe portarul Vâlceanu.

CFR Cluj a reacționat prin Șfaiț, al cărui șut din minutul 21 a fost deviat în afara porții. Până la pauză, Manuel Lopes a mai avut o ocazie importantă, însă reluarea sa cu capul a trecut peste transversală.

La reluarea jocului, Oțelul a ratat o șansă uriașă de a-și dubla avantajul. În minutul 52, Andrezinho a trimis pe lângă poartă dintr-o poziție excelentă.

Ocaziile irosite au fost taxate șase minute mai târziu. Andrei Cordea a restabilit egalitatea pentru CFR Cluj în minutul 58, readucând formația antrenată de Antonio Folha în meci.

Finalul le-a aparținut însă gălățenilor. În minutul 86, Patrick a primit o pasă în careu de la Pedro Nuno, și-a așezat mingea și a înscris cu un șut puternic, stabilind scorul final, 2-1 pentru Oțelul.

Succesul le aduce gălățenilor primele trei puncte ale sezonului, în timp ce CFR Cluj începe campionatul cu un eșec.

Oțelul Galați – CFR Cluj 2-1 (1-0)

Au marcat: Joao Lameira (4), Patrick (86) / Andrei Cordea (58).