Dan Petrescu a fost prezent vineri pe stadionul „Anghel Iordănescu” din Voluntari, la primul meci al noului sezon din Superligă, după o absență de aproape un an provocată de problemele de sănătate. Fostul antrenor a declarat că se simte bine și că se va întoarce în fotbal atunci când va fi complet pregătit.

Prima apariție a lui Dan Petrescu pe o arenă de fotbal după perioada în care s-a retras din cauza problemelor medicale a atras atenția reporterilor prezenți la Voluntari.

Fostul internațional a spus că nu mai mersese de mult timp la un meci și că îi lipsește activitatea din fotbal, după o carieră în care nu a avut pauze atât de lungi.

„Nu am mai fost de foarte mult timp, de aproape un an, dar acum sunt bine. A fost un meci destul de bun. Normal, mi-e dor, a trecut aproape un an, eu nu am avut pauze în carieră. M-am uitat şi la Mondial, mai mult fiica mea Jennifer s-a uitat, mai ales la meciurile de la 4 dimineaţa. Şi eu aş vrea tot Argentina să câştige. Mi-am dorit Anglia, dar e păcat. Cred că Universitatea Craiova va rămâne favorită, mai ales că a luat jucători buni. Tot timpul echipa campioană e favorită" a declarat Dan Petrescu.

Fostul antrenor a vorbit și despre Campionatul Mondial, pe care l-a urmărit alături de fiica sa, Jennifer. Dan Petrescu a spus că și-ar dori ca Argentina să câștige competiția, după eliminarea Angliei, echipă pe care o susținuse anterior.

În privința Superligii, acesta consideră că Universitatea Craiova va rămâne favorită, mai ales după transferurile realizate.

Întrebat dacă a primit propuneri pentru a reveni pe banca tehnică, Dan Petrescu a confirmat că au existat discuții.

Fostul tehnician a spus însă că nu a fost momentul potrivit pentru a accepta un nou angajament.

„Au fost discuţii, dar nu a fost cazul. Cu drag mă voi întoarce când voi putea şi voi fi 100%. E posibil orice.", a mai spus Dan Petrescu.

El a lăsat deschisă posibilitatea unei reveniri, dar a subliniat că va lua această decizie doar atunci când starea sa îi va permite să lucreze la capacitate maximă.

În februarie 2026, antrenorul declara că se simte bine și că mai avea nevoie de puțin timp înainte de a reveni în antrenorat. Întrebat atunci dacă se va întoarce din vară, fostul tehnician spunea că acest lucru s-ar putea întâmpla chiar mai devreme.

„Mă simt bine. Nu știu ce a apărut despre mine. Eu mă simt bine, mai am puțin și încep să antrenez. Mai am nevoie de o lună - două ca să fiu ok. (n.r. dacă revine din vară) Poate chiar înainte, vedem", a spus Dan Petrescu, pe un ton energic, pentru digisport.ro.

Fostul internațional s-a confruntat cu probleme grave de sănătate și a rămas o perioadă îndelungată departe de aparițiile publice. La începutul meciului de la Voluntari, Dan Petrescu a fost însoțit de fiica sa cea mică, Jennifer Petrescu, care l-a ținut de mână.