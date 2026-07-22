Inteligența artificială poate prezice inundațiile din România cu 7 zile înainte

Google pune la dispoziția utilizatorilor din România platforma Flood Hub, o hartă interactivă care folosește inteligența artificială pentru a estima riscul de inundații. Instrumentul poate anticipa revărsările râurilor cu până la șapte zile înainte, iar viiturile rapide din mediul urban, cu aproximativ 24 de ore, în contextul ploilor abundente de miercuri, 22 iulie.

Românii pot verifica pe o hartă interactivă zonele în care există risc de inundații, prin intermediul platformei Google Flood Hub. Sistemul utilizează inteligența artificială pentru a analiza evoluția râurilor și pentru a estima suprafețele care ar putea fi acoperite de apă.

În cazul inundațiilor produse prin revărsarea râurilor, prognozele pot fi realizate cu până la șapte zile înainte. Pentru viiturile rapide care se formează în zonele urbane, estimările pot fi disponibile cu aproximativ 24 de ore înainte.

Harta României poate fi accesată pe platforma Google Flood Hub. Utilizatorii pot selecta și apropia zona care îi interesează pentru a vedea râurile monitorizate, evoluția nivelului apei și teritoriile pentru care sistemul estimează un pericol de inundare.

Informațiile sunt publice, gratuite și actualizate zilnic. Google avertizează însă că datele afișate au caracter aproximativ și trebuie comparate cu informațiile transmise de autoritățile și instituțiile oficiale.

Platforma poate fi accesată la adresa: https://sites.research.google/floods/l/0/0/3.

Miercuri, 22 iulie, avertizarea Cod portocaliu de ploi torențiale și furtuni vizează nord-estul Olteniei, nordul, centrul și estul Munteniei, Dobrogea, sudul Moldovei și sud-estul Transilvaniei.

Pentru județul Tulcea a fost emis Cod roșu, iar cantitățile de apă pot depăși izolat 120 de litri pe metrul pătrat.

După precipitațiile căzute în timpul nopții, pompierii au intervenit în mai multe localități din Prahova, în municipiul Moreni din județul Dâmbovița, dar și în Craiova și în alte zone din Dolj. În aceste regiuni au fost inundate locuințe și curți.

Sistemul dezvoltat de Google folosește două modele de inteligență artificială. Primul calculează cantitatea de apă care urmează să treacă printr-un râu, iar al doilea estimează zonele care ar putea fi inundate și nivelul probabil al apei. Pentru realizarea prognozelor sunt analizate date meteorologice, măsurători referitoare la debitele și nivelurile râurilor, precum și imagini obținute prin satelit.

Tehnologia este utilizată în prezent pentru zone expuse riscului de inundații din peste 150 de țări.

Hidrologii au emis și un Cod roșu de inundații pentru râurile din jumătatea de nord a județului Constanța și din județul Tulcea.

Avertizarea este valabilă din seara zilei de miercuri până joi la prânz. În intervalul vizat sunt posibile viituri rapide, precum și creșteri importante ale debitelor și nivelurilor râurilor.