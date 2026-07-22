Bucureștiul este afectat, miercuri dimineață, de o furtună puternică, după ce meteorologii au emis o avertizare nowcasting Cod portocaliu de vreme severă. În urma fenomenelor prognozate, autoritățile au transmis și un mesaj RO-Alert prin care îi avertizează pe locuitori să evite deplasările și să se adăpostească. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), avertizarea este valabilă până la ora 08:30, interval în care în Capitală sunt așteptate averse torențiale ce pot cumula între 25 și 40 l/mp, însoțite de frecvente descărcări electrice.

Ploaia torențială a început în jurul orei 07:30, iar aproximativ 20 de minute mai târziu, la ora 07:50, autoritățile au emis un mesaj RO-Alert pentru informarea populației cu privire la intensificarea fenomenelor meteo.

În mesaj, oamenii sunt îndemnați să rămână în spații sigure, să evite deplasările dacă nu sunt absolut necesare și să se adăpostească pe durata furtunii. De asemenea, este recomandată evitarea copacilor, stâlpilor de electricitate și a altor obiecte care pot fi doborâte de vânt sau de precipitațiile abundente.

Meteorologii atrag atenția că astfel de avertizări nowcasting sunt emise pentru fenomene meteo periculoase cu evoluție rapidă.

Meteorologii au emis două avertizări Cod galben de instabilitate atmosferică, valabile începând de marți după-amiază și până miercuri dimineață, pentru mai multe regiuni ale țării. Sunt prognozate ploi torențiale, descărcări electrice, vijelii și, izolat, căderi de grindină.

Prima avertizare este în vigoare marți, între orele 14:00 și 22:00, și vizează județele Prahova, Buzău și Vrancea, precum și zona montană din Vâlcea, Argeș și Dâmbovița. În aceste regiuni sunt așteptate episoade de instabilitate atmosferică accentuată, cu averse torențiale, frecvente descărcări electrice și intensificări ale vântului, rafalele urmând să atingă 50-70 km/h.

Pe suprafețe restrânse pot apărea căderi de grindină, în general de mici dimensiuni, dar izolat și de dimensiuni medii, cu diametre cuprinse între 1 și 3 centimetri. Cantitățile de apă vor ajunge la 20-30 l/mp, iar izolat pot depăși 40 l/mp.

A doua avertizare Cod galben va intra în vigoare marți, la ora 22:00, și va rămâne valabilă până miercuri, la ora 09:00. Sunt vizate județele Alba, Vâlcea, Olt, Dolj, Teleorman, Giurgiu, Ilfov, Ialomița, Călărași, Brăila, Buzău și Vrancea, precum și zone din Covasna, Brașov, Sibiu și Hunedoara, inclusiv municipiul București.

Potrivit meteorologilor, în Muntenia, sudul și estul Olteniei, sud-vestul Moldovei, sud-vestul Transilvaniei, precum și local în Carpații Meridionali și de Curbură, instabilitatea atmosferică se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și, izolat, vijelii, cu rafale de 50-70 km/h. Cantitățile de precipitații vor putea fi însemnate în intervale scurte de timp.