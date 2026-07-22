Vremea intră într-un proces de răcire în întreaga țară, iar scăderea temperaturilor va fi mai pronunțată în regiunile din est, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM). În același timp, meteorologii avertizează că mai multe zone vor fi afectate de ploi torențiale, vijelii, descărcări electrice și grindină, iar cantitățile de apă pot depăși izolat 70 l/mp.

Instabilitatea atmosferică va fi prezentă mai ales în Muntenia, Dobrogea, estul Olteniei, jumătatea sudică a Moldovei, sud-vestul Transilvaniei, precum și local în Carpații Orientali și Meridionali.

În aceste zone sunt așteptate perioade cu înnorări accentuate, averse torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Rafalele vor atinge viteze de 50-70 km/h, iar pe alocuri vor fi condiții pentru grindină de mici și, izolat, de medii dimensiuni.

În intervale scurte sau prin acumulare, cantitățile de apă vor ajunge la 20-50 l/mp, iar izolat în Dobrogea, estul Munteniei și sud-estul Moldovei pot depăși 70 l/mp.

În restul țării, manifestările de instabilitate atmosferică vor apărea doar pe arii restrânse.

Vântul va avea intensificări în sud-vestul țării pe parcursul zilei, iar spre seară rafalele se vor resimți și în extremitatea de sud-est, unde pot atinge viteze de 50-60 km/h.

Valorile termice maxime vor fi cuprinse între 19 grade în Moldova și 30 de grade în vestul Olteniei. Minimele vor varia între 7 grade în depresiunile din Carpații Orientali și 18 grade pe litoral. În unele zone se va forma ceață.

Și în Capitală vremea se va răci față de zilele precedente. Temperatura maximă va ajunge în jurul valorii de 23 de grade, în timp ce minima va fi cuprinsă între 12 și 15 grade.

Cerul va fi temporar noros, iar pe parcursul zilei sunt prognozate averse și descărcări electrice. În perioade scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă pot atinge 20-40 l/mp.