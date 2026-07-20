Vreme ciudată în următoarele două săptămâni, potrivit ANM

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță că vremea se va răcori în a doua parte a acestei săptămâni, după care temperaturile vor reveni pe o tendinţă ascendentă. În unele regiuni, maximele vor ajunge până la 36 de grade Celsius.

În primele două zile, temperaturile maxime vor avea o medie de 31-32 de grade. Ulterior, vremea se va răci, iar până vineri, 24 iulie, valorile medii ale maximelor vor coborî la 25-27 de grade. Între 25 şi 27 iulie este prognozată o încălzire de aproximativ 7 grade, după care maximele vor oscila între 31 şi 36 de grade.

Minimele vor scădea de la 15 grade în primele nopţi la 12-13 grade în 25 iulie, apoi vor creşte treptat şi se vor situa între 15 şi 19 grade. Instabilitatea atmosferică va apărea izolat în prima săptămână, urmând să fie posibilă pe suprafeţe mai extinse ulterior.

Maximele vor porni de la 30-31 de grade şi vor coborî spre 24…25 de grade în 24 iulie. După această răcire, temperaturile vor creşte treptat, cu valori în general între 29 şi 34 de grade. Minimele se vor încadra între 11 şi 15 grade în prima săptămână şi între 15 şi 19 grade în cea de-a doua. Instabilitatea atmosferică va fi prezentă iniţial pe arii restrânse, apoi se poate extinde.

Maximele vor scădea de la 27 de grade în 20 şi 21 iulie la 22-23 de grade în 24 iulie. În următoarele 3 zile, temperaturile vor creşte cu 8-9 grade, iar apoi maximele se vor situa între 28 şi 32 de grade.

Minimele vor coborî de la 14 grade în prima noapte la 9-10 grade între 23 şi 26 iulie, după care vor creşte şi vor ajunge între 12 şi 16 grade. Perioadele de instabilitate atmosferică vor fi posibile aproape zilnic.

Temperaturile maxime vor scădea de la 28-29 de grade la 23 de grade în 24 iulie. Va urma o încălzire de 7-8 grade în următoarele 3 zile, iar apoi maximele vor varia între 29 şi 33 de grade.

Minimele vor coborî de la 13 grade la începutul intervalului la 11-12 grade între 23 şi 25 iulie. Din 26 iulie, acestea vor creşte şi se vor situa, în general, între 12 şi 17 grade. Instabilitatea atmosferică poate apărea aproape zilnic.

În prima săptămână, maximele vor avea valori medii între 23 şi 28 de grade, iar în cea de-a doua între 29 şi 34 de grade. Minimele vor coborî de la 17 grade în prima noapte la 12 grade în jurul datei de 25 iulie, după care vor creşte şi vor varia, în general, între 14 şi 19 grade. Instabilitatea atmosferică va fi posibilă aproape zilnic.

Maximele vor ajunge la 30 de grade în primele două zile, apoi vor scădea spre 24-25 de grade în 22 iulie. Ulterior, vremea se va încălzi, iar valorile vor fi cuprinse între 27 şi 32 de grade.

Minimele vor coborî de la 20 de grade la 15-17 grade între 23 şi 26 iulie, apoi vor urca până la 19-20 de grade în ultimele zile de prognoză. Sunt posibile manifestări de instabilitate aproape zilnic.

Maximele vor scădea de la 32 de grade în prima zi la 24 de grade în 22 iulie. Până la începutul celei de-a doua săptămâni, temperaturile vor creşte cu aproximativ 8 grade, iar ulterior media maximelor va fi între 31 şi 35 de grade.

Minimele vor coborî de la 18 grade la începutul perioadei la 13-15 grade între 23 şi 27 iulie, după care vor creşte uşor. Instabilitatea atmosferică va fi mai extinsă în prima săptămână şi se va restrânge ulterior.

Maximele vor scădea de la 27 de grade în 20 şi 21 iulie la 24-25 de grade în 24 iulie. În următoarele 3 zile, temperaturile vor creşte cu 8-9 grade, iar apoi media maximelor va fi între 30 şi 35 de grade.

Minimele vor coborî de la 19 grade la 12-13 grade între 23 şi 26 iulie, după care vor creşte şi vor ajunge între 15 şi 19 grade. Instabilitatea atmosferică va fi posibilă aproape zilnic.

Răcirea va continua până în jurul datei de 24 iulie. Media maximelor va scădea de la 19 grade la începutul intervalului la 12-13 grade între 23 şi 25 iulie, iar minimele vor coborî de la 11 gade la 6 grade.

Din 26 iulie, temperaturile vor creşte uşor şi treptat. În ultimele zile de prognoză, maximele vor avea valori medii de 18-22 de grade, iar minimele se vor situa între 11 şi 13 grade. Manifestările de instabilitate atmosferică vor fi posibile pe tot parcursul intervalului de referinţă.