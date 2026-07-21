Românii nu scapă de avertizările de vreme instabilă. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis mai multe avertizări Cod galben și Cod portocaliu de instabilitate atmosferică, valabile până joi dimineață. Meteorologii avertizează că mai multe regiuni ale țării vor fi afectate de ploi torențiale, descărcări electrice, vijelii și căderi de grindină, iar în unele zone cantitățile de apă pot depăși 70 de litri pe metrul pătrat.

Prima avertizare Cod galben este valabilă marți, între orele 14:00 și 22:00, în județele Prahova, Buzău și Vrancea, dar și în zona montană a județelor Vâlcea, Argeș și Dâmbovița.

Meteorologii spun că sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii, cu rafale de 50-70 km/h. Pe alocuri va cădea grindină, iar în intervale scurte de timp se pot acumula între 20 și 30 l/mp, izolat chiar peste 40 l/mp.

O nouă avertizare Cod galben va intra în vigoare marți, la ora 22:00, și va rămâne valabilă până miercuri, la ora 09:00.

Vor fi afectate Muntenia, sudul și estul Olteniei, sud-vestul Moldovei, sud-vestul Transilvaniei, precum și local zone din Carpații Meridionali și de Curbură.

Și în aceste regiuni sunt prognozate ploi torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și, izolat, vijelii. Cantitățile de apă pot ajunge la 40-50 l/mp, iar pe alocuri le pot depăși.

Codul portocaliu vizează patru județe în noaptea de marți spre miercuri. Unde sunt așteptate furtuni

ANM a emis și o avertizare Cod portocaliu pentru județele Argeș, Dâmbovița, Prahova și zona montană a județului Buzău.

Avertizarea este valabilă miercuri, între orele 01:00 și 09:00, perioadă în care sunt așteptate averse torențiale abundente. În unele zone, cantitățile de apă vor ajunge la 50 l/mp și, izolat, pot depăși 60-70 l/mp.

După ora 09:00, avertizările Cod galben vor viza Muntenia, Dobrogea, estul Olteniei, jumătatea sudică a Moldovei, sud-vestul Transilvaniei și local Carpații Orientali și Meridionali.

Tot miercuri, între orele 12:00 și 22:00, județele Constanța, Tulcea, Galați, Brăila și estul județelor Ialomița și Călărași vor intra sub Cod portocaliu.

Meteorologii avertizează că în aceste zone vor cădea ploi torențiale, iar în doar câteva ore se pot acumula 25-50 l/mp și, pe arii restrânse, chiar peste 70 l/mp. De asemenea, sunt prognozate vijelii, descărcări electrice și căderi de grindină.