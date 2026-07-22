Senatul va dezbate săptămâna viitoare, în sesiune extraordinară, un proiect de lege care vizează prelungirea termenului de aplicare a cotei reduse de TVA pentru locuințe. Măsura este destinată persoanelor care au semnat contracte, dar nu au putut finaliza tranzacțiile din cauza blocajului de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI).

Anunțul a fost făcut de președintele Senatului, Mircea Abrudean, după ședința Biroului permanent, în care a fost convocată sesiunea extraordinară din perioada 27–31 iulie.

Potrivit lui Mircea Abrudean, pe ordinea de zi vor figura atât proiectele legislative necesare îndeplinirii jaloanelor asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), cât și inițiativele care urmăresc deblocarea situației privind aplicarea cotei reduse de TVA pentru locuințe.

„Aşa cum am anunţat zilele trecute, am avut astăzi şedinţa Biroului permanent al Senatului şi am convocat Senatul în sesiune extraordinară pentru săptămâna viitoare, în perioada 27–31 iulie. Vom dezbate şi vota proiectele legislative necesare pentru îndeplinirea jaloanelor asumate prin PNRR şi pentru a ne asigura că România nu pierde banii europeni pe care îi are la dispoziţie”, a declarat președintele Senatului.

Mircea Abrudean a precizat că soluția discutată este prelungirea termenului pentru aplicarea cotei reduse de TVA, cel mai probabil până la 31 august, astfel încât persoanele afectate de problemele administrative să nu suporte costuri suplimentare: „Am propus ca toate forţele politice să se alinieze în jurul unei singure soluţii, astfel încât să fie adoptată cea mai bună variantă. Soluţia este prelungirea cu un termen rezonabil, cel mai probabil până la 31 august, astfel încât oamenii care au semnat contracte şi şi-au făcut planuri în baza legislaţiei în vigoare să nu suporte consecinţele unui blocaj administrativ care nu le este imputabil”.

Acesta a mai spus că în Parlament există deja două proiecte de lege care vizează această situație și că este nevoie de o soluție comună pentru adoptarea rapidă a măsurii.

În prezent, în Parlament există două inițiative legislative privind aplicarea cotei reduse de TVA pentru locuințe.

PSD a redactat un amendament prin care propune amânarea până la 1 octombrie 2026 a intrării în vigoare a cotei de TVA de 21% pentru achizițiile de locuințe.

La rândul său, AUR a depus un proiect de lege prin care persoanele care îndeplinesc condițiile pentru achiziționarea unei locuințe cu TVA de 9%, dar nu își pot finaliza tranzacțiile din cauza blocării sistemelor informatice ale ANCPI, să beneficieze de un termen suplimentar.

Președintele Senatului a afirmat că Parlamentul dispune de toate instrumentele necesare pentru adoptarea unei soluții, subliniind că este nevoie de „voință politică și responsabilitate”.