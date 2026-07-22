Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat miercuri că susține amânarea aplicării cotei de TVA de 21% pentru locuințe, după ce atacul cibernetic asupra ANCPI a blocat finalizarea unor tranzacții imobiliare. Liberalii propun prelungirea termenului până la 31 august, în timp ce PSD și AUR cer amânarea până la 1 octombrie 2026.

Ilie Bolojan consideră justificată amânarea majorării TVA pentru locuințe, astfel încât persoanele afectate de nefuncționarea platformei Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară să nu piardă posibilitatea de a cumpăra cu o cotă redusă de 9%.

Premierul interimar a declarat, într-un răspuns pentru Digi24, că transferul datelor ANCPI în Cloudul Guvernamental urmează să fie finalizat miercuri. Autoritățile ar putea afla joi când va redeveni accesibilă platforma instituției.

„Astăzi va fi finalizată mutarea datelor ANCPI în Cloudul Guvernamental. Mâine ar urma să știm când va putea fi accesată din nou platforma ANCPI. Consider că este justificată o prorogare a termenului de majorare a TVA pentru locuințe, pentru o perioadă care să acopere durata de nefuncționare a platformei”, a declarat Ilie Bolojan pentru Digi24.

Blocarea sistemelor informatice ale ANCPI împiedică încheierea unor tranzacții imobiliare. În aceste condiții, cumpărătorii care nu își pot finaliza actele riscă să nu mai beneficieze de TVA de 9%. Conform legislației în vigoare, cota redusă ar urma să fie înlocuită cu TVA de 21%. Amânarea termenului ar permite finalizarea tranzacțiilor întârziate din cauza blocajului administrativ.

Liderul senatorilor PNL, Mircea Abrudean, a anunțat că pe agenda sesiunii extraordinare a Parlamentului vor fi introduse două proiecte de lege referitoare la situația de la ANCPI. Varianta susținută de liberali prevede ca termenul de aplicare a cotei reduse de TVA să fie prelungit, cel mai probabil, până la 31 august.

Măsura i-ar proteja pe cumpărătorii care au semnat deja contracte și și-au stabilit planurile financiare în baza legislației aflate în vigoare înaintea blocării platformei.

„Am propus ca toate forțele politice să se alinieze în jurul unei singure soluții, astfel încât să fie adoptată cea mai bună variantă. Soluția este prelungirea cu un termen rezonabil, cel mai probabil până la 31 august, astfel încât oamenii care au semnat contracte și și-au făcut planuri în baza legislației în vigoare să nu suporte consecințele unui blocaj administrativ care nu le este imputabil”, a declarat Abrudean.

PSD a anunțat că a depus un amendament prin care propune amânarea până la 1 octombrie 2026 a aplicării cotei de TVA de 21% pentru achizițiile de locuințe. Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat că persoanele care au încheiat deja contracte cu TVA de 9% nu trebuie să suporte consecințele problemelor apărute la ANCPI.

„Partidul Social Democrat a redactat deja un amendament prin care prorogăm până la 1 octombrie 2026 intrarea în vigoare a TVA-ului de 21% pentru achizițiile de locuințe. (...) Oamenii care au semnat deja contracte cu TVA-ul de 9% nu au absolut nicio vină pentru că o instituție a statului nu este în stare să își protejeze infrastructura critică”, a declarat acesta.

AUR a depus, la rândul său, un proiect de lege cu același obiectiv și a cerut ca inițiativa să fie dezbătută în procedură de urgență.