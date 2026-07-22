Trump va prezenta Congresului un pact nuclear cu Arabia Saudită

Administrația Trump intenționează să prezinte Congresului un pact cu Arabia Saudită pentru partajarea tehnologiei nucleare, despre care unele surse susțin că nu ar include însă și garanții împotriva folosirii materialelor în programe de arme nucleare, a relatat Reuters.

Sursele citate de agenție au declarat că administrația va prezenta Congresului un document cunoscut sub numele de Acordul 123, care va fi semnat de secretarul american pentru Energie, Chris Wright, și de ministrul saudit al energiei, Abdulaziz bin Salman.

Cei doi au semnat un acord preliminar la Riad anul trecut.

Casa Albă și Departamentul Energiei al SUA nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii.

Acordul face referire la Secțiunea 123 din Legea Energiei Atomice din SUA din 1954 și este necesar pentru a permite guvernului SUA și companiilor americane să colaboreze cu entități din regat pentru a dezvolta o industrie nucleară civilă de miliarde de dolari.

Acordul nu include „Standardul de aur” care ar împiedica regatul să îmbogățească uraniul și să reproceseze combustibilul nuclear uzat, ambele fiind potențiale căi către arme nucleare, au declarat surse familiarizate cu acordul.

Acordul nu ar include nici „Protocolul Adițional”, care acordă Agenției Internaționale pentru Energie Atomică a ONU o supraveghere largă și mai intruzivă a activităților nucleare ale unei țări, cum ar fi puterea de a efectua inspecții instantanee în locuri nedeclarate, au declarat sursele anonime citate de agenție.

Una dintre surse a declarat că administrația va prezenta acordul chiar miercuri, iar o alta a spus că acesta va fi prezentat în aproximativ o săptămână. O a treia, care nu a precizat dacă acordul duce lipsă de garanții, a declarat că acesta va fi prezentat în curând.

a declarat că acordul preliminar nu se referă la îmbogățire și conține toate standardele de neproliferare din Legea Energiei Atomice, care sunt printre cele mai stricte din lume.

Una dintre surse a spus că acordul oferă o cale legală pentru cooperarea privind ciclul combustibilului nuclear, care include îmbogățirea uraniului, dar nu obligă Statele Unite să transfere Arabiei Saudite capacități sau tehnologii conexe.

Prințul moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, a declarat de mult timp că, dacă Iranul ar dezvolta o armă nucleară, și Arabia Saudită ar face-o, ceea ce a alimentat îngrijorarea susținătorilor controlului armelor și a unor legislatori americani cu privire la un acord nuclear civil.

Prințul moștenitor a declarat pentru CBS în 2018 că „Arabia Saudită nu dorește să achiziționeze nicio bombă nucleară, dar fără îndoială, dacă Iranul dezvoltă o bombă nucleară, vom urma exemplul cât mai curând posibil”.

Regatul a declarat, de asemenea, că dorește să își rezerve dreptul de a îmbogăți uraniu. Emiratele Arabe Unite au fost de acord cu „Standardul Aur” în 2009, când au semnat un Acord 123 cu Washingtonul.

Odată ce acordurile 123 sunt supuse Congresului, acestea intră într-o perioadă de revizuire de aproximativ 90 de zile de sesiuni continue pentru ca legislatorii să poată să obiecteze, altfel intră în vigoare.

Pentru a bloca acordul, Congresul ar trebui să adopte o rezoluție comună și să aibă o majoritate de două treimi pentru a anula orice veto prezidențial.