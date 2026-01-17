Arabia Saudită se îndreaptă spre o coaliție militară cu Somalia și Egipt

Arabia Saudită este în proces de stabilire a unei noi alianțe militare cu Somalia și Egipt, ca parte a eforturilor sale de a reduce influența Emiratelor Arabe Unite în regiune, relatează Bloomberg.

Președintele somalez Hassan Sheikh Mohamud va călători în curând în Arabia Saudită pentru a finaliza acordul care va viza consolidarea securității la Marea Roșie, precum și a cooperării militare.

Tensiunile dintre cele două puteri din Golf au escaladat recent, când Arabia Saudită a ordonat Emiratelor Arabe Unite să retragă trupele din Yemen, în efortul de a pune capăt sprijinului emiratez acordat separatiștilor din țară.

Pe 30 decembrie, Arabia Saudită a bombardat orașul portuar yemenit Mukalla, lovind un presupus transport de arme care sosea din Emiratele Arabe Unite și care era destinat grupării separatiste Consiliul de Tranziție Sudic (STC).

Intervenția a declanșat o dispută online aprinsă între voci proeminente saudite și emirateze, marcând o abatere bruscă de la anii de retorică atent calibrată în jurul unității din Golf dintre cele două state.

Numind-o o operațiune „limitată”, Arabia Saudită a justificat mișcarea spunând că securitatea sa națională este o „linie roșie” și etichetând măsurile emirate drept „extrem de periculoase”.

Consiliul Prezidențial de Conducere (PLC) al Yemenului a cerut ulterior ca forțele emirateze să părăsească Yemenul, a anulat un pact de apărare cu Emiratele Arabe Unite și a impus restricții de urgență asupra porturilor și punctelor de trecere.

Săptămâna aceasta, Somalia a anulat, de asemenea, acordurile de securitate și portuare cu Emiratele Arabe Unite, invocând o încălcare a suveranității lor de către statul din Golf, care l-a scos pe liderul STC, Aidarous al-Zubaidi, prin teritoriul său.

Chestiunile legate de suveranitatea și integritatea teritorială a Somaliei au devenit din ce în ce mai urgente în ultimele săptămâni, Emiratele Arabe Unite și aliatul său regional, Israel, apropiindu-se tot mai mult de Somaliland, o regiune separatistă din Somalia care are propriul guvern.

Saudiții și-au exprimat sprijinul pentru „integritatea teritorială” a Somaliei și s-au alăturat mai multor țări cu majoritate musulmană în condamnarea recunoașterii Somalilandului de către Israel și a vizitei de stat în zonă.

Emiratele Arabe Unite au afirmat, de asemenea, integritatea teritorială a Somaliei, dar au dezvoltat legături strânse cu administrațiile locale din regiunile somaleze Puntland și Somaliland, ocolind Mogadiscio.

De asemenea, a făcut investiții substanțiale atât din punct de vedere militar, cât și economic, în special în porturile Berbera din Somaliland și Bosaso din Puntland.

Se pare că oficialii saudiți au făcut presiuni asupra Somaliei pentru a rupe legăturile cu statul rival din Golf, indicând o dorință pentru o relație diplomatică și militară mai puternică între regat și Africa de Est.

Între timp, legăturile dintre Egipt și Arabia Saudită s-au consolidat recent, o sursă prezidențială egipteană de rang înalt dezvăluind pentru Middle East Eye săptămâna aceasta că, la Cairo, autorităților saudite i-au transmis informații despre operațiunile emirateze din Yemen, într-o manieră descrisă ca fiind o „manevră atent planificată”.

„Egiptul a oferit Emiratele Arabe Unite ca sacrificiu pentru a restabili sprijinul saudit și a păstra securitatea națională”, a explicat sursa.

Un diplomat egiptean de rang înalt a declarat pentru MEE în septembrie că „Egiptul a propus o forță regională defensivă în temeiul Tratatului Comun de Apărare și Cooperare Economică din 1950, cu scopul de a stabili o alianță cu răspuns rapid pentru a proteja statele membre de amenințările externe, în special Israelul”, dar mișcarea a fost blocată în principal de Qatar și Emiratele Arabe Unite.

Vestea despre alianța militară căutată de Riad vine în contextul în care rapoartele recente au dezvăluit că Turcia dorește să se alăture unui pact militar dintre Arabia Saudită și Pakistan, care a fost format inițial în septembrie.

Surse turcești au declarat pentru MEE că „Turcia nu dorește să prezinte această inițiativă ca un pact similar NATO, ci mai degrabă ca un mecanism de cooperare în apărare care ar putea include în cele din urmă Pakistanul și Arabia Saudită”, adăugând că Ankara dorește, de asemenea, să consolideze legăturile cu Egiptul în acest an.

Într-o declarație acordată postului Al Jazeera despre tensiunile dintre Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite privind Yemenul, Dr. Andreas Krieg, lector senior la Școala de Studii de Securitate de la King's College London și membru al Institutului de Studii din Orientul Mijlociu, a descris ordinea regională a Emiratelor Arabe Unite ca fiind una „care îi include pe israelieni, dar exclude alte state arabe, Golful și Turcia”. „Emiratezii construiesc o axă care încearcă să excludă Arabia Saudită”, a spus el.

Creșterea acordurilor comune de apărare și militare cu Arabia Saudită sugerează un interes tot mai mare pentru stabilirea unei forțe de apărare arabe interconectate, în opoziție cu influența Israelului și a Emiratelor Arabe Unite.

Deși Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite au avut divergențe private de ani de zile cu privire la o serie de probleme, experții consideră intensificarea rivalității lor ca semnalând o schimbare fundamentală în regiune.