Turcia va trimite avioane de luptă în România și Estonia pentru misiunile NATO

Ministerul turc al Apărării a anunțat joi că va trimite avioane de luptă în România și Estonia pentru misiuni de poliție aeriană în NATO. Avioanele vor fi trimise mai întâi în Estonia, după în România unde vor sta până în 2027, potrivit oficialilor de la Ankara, citați de agenția Reuters.

Avioanele de luptă turcești vor fi desfășurate timp de patru luni în Estonia, în perioada august–noiembrie 2026, iar ulterior vor fi trimise în România, între decembrie 2026 și martie 2027, potrivit oficialilor de la Ankara, citați de agenția Reuters.

Ministerul turc al Apărării a precizat că Turcia a avut o contribuție semnificativă la operațiunile NATO de poliție aeriană, menționând participarea la misiuni similare în Polonia, între iulie și septembrie 2021, și în România, între noiembrie 2023 și aprilie 2024.

Marți, NATO a solicitat Turciei să desfășoare avioane de luptă F-16 pentru misiunea de poliție aeriană în statele baltice începând din 2026, cu câteva luni mai devreme decât era planificat inițial, au declarat surse pentru Bloomberg.

Decizia privind noile desfășurări are loc pe fondul intensificării măsurilor de apărare aeriană ale NATO, în contextul acuzațiilor privind încălcări repetate ale spațiului aerian aliat de către Rusia.

Spațiul aerian al țărilor baltice, care nu au propriile forțe aeriene, este protejat de aliații NATO. Începând din 2004, avioane de vânătoare NATO au fost desfășurate prin rotație la baza Zokniai din Lituania, iar din 2014 și la baza aeriană Amari din Estonia.

În decembrie, un F-16 turcesc a doborât o dronă deasupra Mării Negre care se apropia de spațiul aerian turc, iar câteva zile mai târziu o dronă distrusă, posibil de origine rusă, a fost descoperită în nord-vestul Turciei. Presa occidentală notează că Turcia va găzdui în iulie următorul summit NATO.