Criza din Yemen ia amploare. Liderul separatiștilor, traseu neclar spre Abu Dhabi

Criza din Yemen ia amploare. Liderul separatiștilor, traseu neclar spre Abu Dhabi
Situația de securitate din sudul Yemenului continuă să evolueze rapid, pe fondul tensiunilor apărute în interiorul coaliției conduse de Arabia Saudită, conform Reuters.

Potrivit unei declarații oficiale, liderul Consiliului de Tranziție din Sud (STC), Aidarous al-Zubaidi, ar fi ajuns în Emiratele Arabe Unite, după un traseu care a inclus Somalia și regiunea Somaliland. Informațiile au fost furnizate de coaliția militară condusă de Arabia Saudită și au fost relatate de agenția

Contextul regional este marcat de divergențe între Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite, două dintre cele mai influente state din Golf, implicate în conflictul yemenit începând cu anul 2015.

Declarația coaliției conduse de Arabia Saudită

Într-un comunicat transmis joi, coaliția a anunțat că Aidarous al-Zubaidi a ajuns în Emiratele Arabe Unite la bordul unei aeronave care a decolat din capitala Somaliei, Mogadishu, după ce anterior ar fi călătorit cu o ambarcațiune spre Somaliland. Potrivit aceleiași surse, zborul dintre Somaliland și Mogadishu s-ar fi desfășurat „sub supravegherea unor ofițeri ai Emiratelor Arabe Unite”.

Comunicatul menționează că aeronava „a așteptat aproximativ o oră înainte de a decola spre un aeroport militar din Abu Dhabi”, fără a preciza în mod explicit dacă al-Zubaidi se afla încă la bord în momentul aterizării. Coaliția nu a oferit informații suplimentare privind statutul său actual.

Detalii privind zborul și traseul aeronavei

Coaliția a mai precizat că avionul care a decolat din Mogadishu „și-a dezactivat sistemul de identificare deasupra Golfului Oman, apoi l-a repornit cu 10 minute înainte de a ajunge la aeroportul militar Al Reef din Abu Dhabi”.

De asemenea, a fost menționat faptul că aeronava era de un tip „similar celor utilizate frecvent în zone de conflict, pe rutele unor țări precum Etiopia, Libia și Somalia”.

Aceste detalii au fost prezentate în contextul lipsei de claritate privind deplasarea liderului STC, după ce acesta nu s-a prezentat la discuțiile planificate la Riad.

Absența de la negocierile din Arabia Saudită

Cu o zi înainte, coaliția condusă de Arabia Saudită a transmis că Aidarous al-Zubaidi nu a reușit să se îmbarce într-un avion cu destinația Riad, unde urma să participe la discuții politice.

În acel moment, coaliția a afirmat că „soarta sa era neclară”, situație care a complicat eforturile de a limita escaladarea militară izbucnită luna trecută în sudul Yemenului.

Război în Israel

Atac în Yemen. Sursa foto: Platforma X

După absența sa de la negocieri, Consiliul de Tranziție din Sud a declarat că al-Zubaidi „coordona operațiuni militare și de securitate” în orașul-port Aden.

Până la acest moment, nu au existat comentarii oficiale din partea Emiratelor Arabe Unite sau a conducerii STC referitoare la informațiile furnizate de coaliție.

Tensiuni în cadrul coaliției din Yemen

Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite au intervenit militar în Yemen după ce rebelii houthi, susținuți de Iran, au preluat controlul asupra capitalei Sanaa în 2014. Emiratele s-au alăturat coaliției în anul următor, sprijinind guvernul recunoscut la nivel internațional.

Consiliul de Tranziție din Sud a fost înființat în 2017, cu sprijinul Emiratelor Arabe Unite, și a ajuns ulterior să facă parte din coaliția guvernamentală care controlează sudul și estul Yemenului.

Luna trecută, forțele STC au preluat controlul asupra unor zone extinse, modificând echilibrul de putere din regiune și evidențiind diferențele de poziție dintre Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite.

