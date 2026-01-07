Nicușor Dan, despre coaliția de guvernare: În următorii trei ani mă aştept să fie stabilă cu modificări minore

Președintele Nicușor Dan a declarat, marți seară, că actuala coaliție de guvernare funcționează și susține că va rămâne stabilă în următorii ani. „În aceşti trei ani care au mai rămas, mă aştept ca ea să fie stabilă cu modificări minore”, a spus acesta, la Paris.

Președintele a afirmat că actuala coaliție funcționează și ar avea în spate, în opinia sa, „dorinţa românilor ca România să fie stabilă şi pro-occidentală în aceşti patru ani”.

„În aceşti trei ani care au mai rămas, mă aştept ca ea să fie stabilă cu modificări minore”, a mai spus acesta.

Referitor la un potențial referendum intern al PSD pentru a decide dacă rămâne sau nu la guvernare, președintele a declarat: „Atâta timp cât decizia partidului este de a rămâne la guvernare, această coaliţie funcţionează şi eu sunt optimist că va funcţiona în continuu”.

Întrebat dacă PSD joacă un joc de-a șoarecele și pisica, Nicușor Dan a răspuns: „Cine să fie pisica?”.

„Noi avem nişte partide care sunt în mod legitim susţinute de nişte publicuri şi ceea ce fac partidele în interesul acestor publicuri uneori sunt divergente. Şi atunci există măsuri pe care această coaliţie le-a luat, care nu au fost pe placul publicului PSD. Şi atunci, cumva, o oarecare divergenţă între acţiune şi declaraţie politică, aşa interpretez eu”, a mai adăugat acesta.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, declara în luna iulie că partidul nu a intrat la guvernare ca să plece, subliniind că există un protocol de coaliție semnat și că se așteaptă ca acesta să fie respectat.

Pe data de 15 decembrie, Senatul a adoptat moțiunea simplă împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, cu 74 de voturi „pentru” și 43 „împotrivă”, fiind consemnată și o abținere. Moțiunea a trecut cu voturile parlamentarilor PSD, care s-au pronunțat împotriva ministrului USR, deși fac parte din aceeași coaliție de guvernare.

Totuși, PSD a susținut că, deși a votat împotriva moțiunii, protocolul coaliției a fost respectat. Mai mulți lideri social-democrați au afirmat în repetate rânduri că, așa cum intrarea la guvernare a fost decisă printr-un referendum intern, la care au fost consultați aproximativ 5.000 de membri, și o eventuală ieșire de la guvernare va fi decisă în același mod.