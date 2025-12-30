Arabia Saudită ridică nivelul de alertă. Forțele Emiratelor, somate să plece din Yemen. Tensiunile, impact major pe piața petrolului

Șeful Consiliului prezidențial din Yemen, Rashad al-Alimi, a decretat marți starea de urgență și a anulat pactul de apărare cu Emiratele Arabe Unite, după ce separatiștii susținuți de Abu Dhabi au cucerit, în ultimele zile, vaste porțiuni din teritoriul yemenit, relatează AFP și Reuters.

„Acordul de apărare reciprocă cu Emiratele Arabe Unite este anulat”, a informat agenția de presă yemenită Saba, menționând că un decret separat prevede instaurarea stării de urgență pentru o perioadă de 90 de zile, măsură însoțită de un blocaj aerian, maritim și terestru de 72 de ore.

În acest context tensionat, Arabia Saudită a declarat că securitatea sa națională reprezintă o linie roșie și a susținut apelul adresat forțelor Emiratelor Arabe Unite de a părăsi Yemenul în termen de 24 de ore, la scurt timp după ce coaliția condusă de Riad a lansat un atac aerian asupra portului Mukalla, din sudul țării.

Riyadhul a calificat sprijinul oferit de Emiratele Arabe Unite separatiștilor din Yemen drept „o ameninţare” la adresa regatului și a stabilității regionale, acuzând Abu Dhabi că a livrat arme grupărilor separatiste din sud.

Potrivit agențiilor de presă, avertismentul transmis de Arabia Saudită reprezintă cea mai dură reacție a Riadului față de Emiratele Arabe Unite de până acum. Mesajul vine după ce coaliția saudită a lovit ceea ce a descris drept sprijin militar străin acordat separatiștilor, iar conducerea yemenită susținută de Riad a stabilit un termen-limită pentru retragerea forțelor EAU.

Într-un comunicat oficial, Ministerul Afacerilor Externe al Arabiei Saudite și-a exprimat regretul față de faptul că Emiratele Arabe Unite au „împins” separatiștii să desfășoare operațiuni militare la „frontiera sudică a regatului (…) constituind o ameninţare la adresa securităţii” Arabiei Saudite și a regiunii.

De asemenea, aceștia au adăugat că „măsurile luate de statul frate Emiratele Arabe Unite (sunt) extrem de periculoase”.

Tensiunile ar putea avea consecințe economice, în contextul în care Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite au un rol-cheie în OPEC, iar orice divergență poate afecta deciziile privind producția de petrol. Marți, principalii indici bursieri din statele din Golf au scăzut, înaintea reuniunii virtuale a OPEC programate pentru duminică.