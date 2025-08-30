International Raid mortal în Yemen. Premierul rebelilor Houthi a fost ucis







Ahmed al-Rahawi, prim-ministrul administrației instalate de rebelii houthi în Yemen, a fost ucis joi în timpul unui raid aerian desfășurat de aviația israeliană asupra capitalei Sanaa. Anunțul a fost făcut sâmbătă de oficiali ai mișcării sprijinite de Iran, care au precizat că atacul a avut loc în momentul unei reuniuni guvernamentale.

Potrivit comunicatului difuzat de rebeli, „mai mulți membri ai cabinetului se aflau la acea întâlnire, iar victimele includ atât pe prim-ministru, cât și pe ministrul transporturilor, Hassan al-Mutawakil”. Ambii ar fi murit pe loc după ce clădirea în care se aflau a fost lovită direct de rachetele lansate de avioanele israeliene.

Ahmed al-Rahawi preluase conducerea executivului rebel în august 2024 și era considerat unul dintre liderii de linie dură, loial alianței dintre houthi și Teheran. Hassan al-Mutawakil, ministrul transporturilor, era un apropiat al conducerii politice și coordona activitatea porturilor aflate sub control houthi, inclusiv Hodeida, un punct strategic în conflictul yemenit.

Armata israeliană a confirmat operațiunea, subliniind că a fost vorba despre o acțiune „precisă, îndreptată împotriva unei ținte militare aparținând regimului terorist houthi”. Potrivit surselor de securitate de la Tel Aviv, locația atacată ar fi fost utilizată și pentru planificarea unor operațiuni împotriva navelor comerciale din Marea Roșie.

Raidul vine după o serie de atacuri repetate ale rebelilor houthi, care au lansat în ultimele luni rachete și drone către Israel, dar și asupra navelor cu destinații internaționale ce tranzitau Marea Roșie. Chiar dacă majoritatea proiectilelor au fost interceptate de sistemele de apărare israeliene și ale aliaților occidentali, acțiunile houthi au continuat, punând presiune asupra securității maritime.

Moartea premierului Ahmed al-Rahawi și a ministrului Hassan al-Mutawakil marchează una dintre cele mai importante lovituri aplicate conducerii politice a rebelilor în ultimii ani. Atacul are loc într-un context în care tensiunile dintre Israel și mișcarea houthi s-au accentuat vizibil, mai ales după intensificarea operațiunilor israeliene în Fâșia Gaza și sprijinul deschis pe care rebelii yemenți l-au anunțat pentru Hamas.

Potrivit agențiilor internaționale de presă, situația din Yemen riscă să se complice și mai mult, în condițiile în care pierderea unor lideri de rang înalt ar putea determina mișcarea houthi să răspundă prin noi atacuri împotriva Israelului și a rutelor maritime din regiune.