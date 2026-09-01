Compania Națională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica SA a înregistrat o premieră în Sistemul Electroenergetic Național. În data de 1 septembrie, operatorul de sistem a realizat prima activare din piața de echilibrare a unui grup de furnizare a rezervelor format exclusiv din locuri de consum cu consum comandabil. Grupul funcționează fără nicio unitate de producție sau instalație de stocare în componența sa.

Inițiativa aparține agregatorului Flexumers, prima companie din România care furnizează servicii de flexibilitate și echilibrare prin intermediul modelelor de tip Demand Response. Acest grup trecuse anterior cu succes toate testele de calificare tehnică coordonate de Dispecerul Energetic Național.

Activarea a marcat o schimbare de paradigmă în gestionarea sistemului electroenergetic. Procesul s-a desfășurat în prima parte a zilei, conform procedurilor oficiale transmise de operatorul național.

„Compania Naţionalã de Transport al Energiei Electrice Transelectrica SA anunţã prima activare în piaţa de echilibrare a unui grup de furnizare a rezervelor (GFR) constituit exclusiv din locuri de consum cu consum comandabil, fãrã nicio unitate de producţie sau instalaţie de stocare în componenţã. Activarea s-a realizat astãzi, 1 septembrie, în intervalul 12:00 – 12:30, la dispoziţie de dispecer a Dispecerului Energetic Naţional (DEN), pe Rezerva pentru Restabilirea Frecvenţei activatã Manual (RRFm / mFRR) la creştere–rezervã livratã de un loc de consum prin reducerea temporarã a consumului cu 3 MW”, arată Transelectrica într-un comunciat de presă.

Reprezentanții conducerii companiei au subliniat că este pentru prima dată în istoria Sistemului Electroenergetic Național când energia de echilibrare este furnizată efectiv de cerere și nu de unitățile de producție, în urma dispozițiilor primite de la dispecer.

În mod obișnuit, participarea la piața de energie necesită resurse considerabile și capacități mari de producție. Reglementările în vigoare au impus un prag minim de 1 MW pentru accesul la Piața de Echilibrare și la Piața Serviciilor de Sistem, o condiție valabilă indiferent de tipul de rezervă utilizat.

„Reglementãrile stabilesc un prag minim de 1 MW pentru participarea la Piaţa de Echilibrare şi la Piaţa Serviciilor de Sistem, indiferent de tipul de rezervã. Pânã acum, acest prag a ţinut în afara pieţelor consumatorii care, individual, nu îl ating. Prin agregare, mai multe locuri de consum pot fi reunite într-un singur grup care depãşeşte pragul şi poate fi calificat”, se precizează în comunicat.

Reprezentanții Transelectrica susțin că prin calificarea și activarea acestui grup de furnizare a rezervelor constituit din consum, utilizatorii au acum o cale operațională clară de a intra pe Piața de Echilibrare și pe Piața Serviciilor de Sistem. Aceștia pot obține venituri atât pentru asigurarea disponibilității serviciului, cât și pentru energia modulată efectiv, fără a fi nevoie de investiții direct în active de producție.

Conceptul de consum comandabil, cunoscut la nivel internațional sub denumirea de demand response, reprezintă un instrument prin care consumatorii de energie electrică se implică voluntar în menținerea echilibrului din Sistemul Electroenergetic Național. Aceștia răspund prompt la ordinele dispecerului prin ajustarea temporară și prestabilită a propriului consum, fie prin reducerea, fie prin creșterea acestuia pe o durată specificată.

Procedura de consum comandabil are un caracter voluntar, fiind stabilită pe baze contractuale și verificată prin comparare cu un consum de referință. Consumatorii sunt remunerati dublu: atât pentru disponibilitatea rezervei, cât și pentru cantitatea de energie livrată efectiv.

Pentru Transelectrica, în calitate de operator de transport și sistem, o rezervă furnizată din zona de consum prezintă avantaje majore. Aceasta este disponibilă extrem de rapid, nu solicită capital nou investit în capacități de producție și nu generează emisii de dioxid de carbon.

Rezultatul obținut la 1 septembrie confirmă maturitatea tehnică a noilor soluții din piața de energie din România.

„Prima activare a unui grup format integral din locuri de consum comandabile confirmă că partea de consum poate răspunde la dispoziţie de dispecer cu aceeaşi rigoare tehnică pe care o cerem oricărei unităţi dispecerizabile – de această dată nu doar în teste, ci în funcţionarea reală a Pieţei de Echilibrare.

Acest lucru a fost posibil datorită colegilor din Dispecerul Energetic Naţional, echipelor din Teletrans şi structurilor implicate din Transelectrica şi ANRE, a căror muncă a transformat un cadru de reglementare într-o resursă reală. Este o resursă suplimentară de flexibilitate, disponibilă rapid şi fără investiţii noi în capacităţi de producţie şi un pas important pentru siguranţa în funcţionare a sistemului”, a declarat Virgiliu Ivan, Director Dispecerul Energetic Naţional, Transelectrica.

Procesul de calificare operaționalizează totodată angajamentele asumate de România prin Componenta 6 – Energie din Planul Național de Redresare și Reziliență, în cadrul reformei pieței de energie electrică.

Reforma a inclus transpunerea Directivei Europene 2019/944 în Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012. Astfel, au fost introduse în legislația primară noțiunile de agregare, agregator independent și răspuns al cererii, fiind urmate de reglementările secundare ANRE pentru calificarea tehnică. Trecerea de la cadrul legislativ la prima activare efectivă în piață marchează momentul în care reforma devine pe deplin funcțională.

Transelectrica SA este operatorul de transport și de sistem al României, având ca acționar majoritar statul român prin Ministerul Energiei. Compania gestionează transportul energiei electrice la înaltă tensiune, asigură funcționarea în siguranță a Sistemului Energetic Național și administrează Piața de Echilibrare și Piața Serviciilor de Sistem, reprezentând interfața principală dintre producție și consum.