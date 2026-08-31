Lifturi pentru blocurile de 3 și 4 etaje. Primul oraș care aplică noul program

Lifturi pentru blocurile de 3 și 4 etaje. Consiliul Local Brașov a adoptat ghidul pentru aplicarea Legii nr. 153/2026 privind programul național „Lift pentru Viață”, devenind primul oraș din România care face acest demers. Programul vizează blocurile fără ascensor și este destinat în special persoanelor vârstnice, celor cu mobilitate redusă, persoanelor cu dizabilități locomotorii și familiilor cu copii mici.

Programul național „Lift pentru Viață” a intrat în vigoare pe 19 august și permite instalarea de lifturi sau de soluții alternative în condominiile cu trei sau mai multe niveluri supraterane.

Brașov este primul oraș care a adoptat un ghid local pentru aplicarea noii legi.

"Salut faptul că Brașovul este primul oraș din România care emite o hotărâre de consiliu local prin care se aprobă un ghid de aplicare a Legii nr. 153/2026 privind aprobarea programului național 'Lift pentru Viață'. Sper ca acest exemplu să fie sursa de inspirație și pentru multe alte autorități locale", spune senatorul PSD Robert Cazanciuc, inițiatorul programului.

Robert Cazanciuc a afirmat anterior că aproximativ 3,5 milioane de români locuiesc în peste 80.000 de blocuri de trei și patru etaje construite fără ascensor. Aplicarea efectivă a programului depinde însă și de adoptarea normelor necesare și de stabilirea mecanismelor prin care vor putea fi finanțate proiectele.

„Acum, avem un cadru legal care le permite autorităților locale să-i ajute pe cei 3,5 milioane de români să scape de restricțiile la o viață normală pe care le îndură de zeci de ani, fiind prizonieri în propriile case din cele peste 80.000 de blocuri de 3 și 4 etaje, construite fără lift, în întreaga țară. Rămâne ca viitorul Guvern legitim, învestit cu puteri depline, să elaboreze normele de aplicare, pentru ca proiectele de construire a lifturilor să poată fi concepute și derulate. Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene va concepe mecanismul de finanțare a proiectului-pilot, iar Ministerul Dezvoltării, normele metodologice privind mecanismele de inițiere, derulare, implementare, acordare a finanțării și monitorizare a programului național. Până atunci, primarii din toată țara pot inventaria toate blocurile din comunitățile pe care le administrează, care se încadrează în prevederile legii. Și recomand ca, acolo unde nu există, să fie înființate asociații de proprietari pentru ca acestea să poată depune solicitări și să beneficieze de facilitățile prevăzute în lege”, a scris Cazanciuc.

Finanțarea programului poate fi asigurată din fonduri europene, de la bugetul de stat, din bugetele locale, dar și prin donații sau sponsorizări.

„La Bruxelles, sunt semnale puternice de susținere a acestui program național și de identificare a soluțiilor de finanțare în viitorul exercițiu bugetar european 2028-2034. Site-ul www.liftpentruviata.ro va fi disponibil in scurt timp și va oferi informații utile derulării proiectului", a menționat senatorul PSD.

Programul național prevede instalarea de lifturi în blocurile de locuințe cu trei sau mai multe niveluri supraterane. Legea a fost inițiată de senatorul PSD Robert Cazanciuc și a fost adoptată de Parlament înainte de intrarea în vigoare din 19 august. Inițiatorul a arătat că aproximativ 3,8 milioane de români, în special persoane vârstnice și persoane cu dizabilități care locuiesc în aproape 90.000 de blocuri, ar putea beneficia de măsurile prevăzute de lege.

Proiectul-pilot ar urma să fie folosit și pentru demersurile privind identificarea unei linii de finanțare dedicate programului în exercițiul bugetar european 2028-2034.

USR, prin deputatul Radu Mihaiu, fost primar al Sectorului 2 al Capitalei, a criticat programul pentru faptul că nu ține cont de veniturile locatarilor și nu prevede o cotă de finanțare din partea proprietarilor. Acesta a susținut și că instalarea lifturilor în interior ar fi posibilă, din punct de vedere tehnic, doar în cazul a aproximativ 10% dintre blocuri.

Deși proiectul menționează că etapa-pilot va fi finanțată cu precădere din fonduri europene, deputata PSD Diana Tușa a susținut că lifturile din proiectul-pilot vor fi finanțate de la buget, iar restul programului din fonduri europene.

În forma inițială, proiectul viza blocurile construite până la 31 decembrie 1989, precum și locuințele ale căror lucrări au început până la această dată și au fost finalizate până la 1 ianuarie 2000. Ulterior, legea a fost extinsă la condominiile cu trei sau mai multe niveluri supraterane, inclusiv cele aflate în zone construite protejate.

Sunt excluse condominiile clasate sau aflate în curs de clasare ca monumente istorice și cele încadrate în clasele de risc seismic RsI sau RsII, cu excepția imobilelor incluse într-un program de intervenție pentru creșterea siguranței seismice.

Programul este împărțit în două etape. Prima este un proiect-pilot care vizează instalarea lifturilor în 100 de condominii, într-un termen de 18 luni de la intrarea în vigoare a legii.

Pentru această etapă este prevăzută finanțarea a câte două condominii din fiecare reședință de județ sau subdiviziune administrativ-teritorială, potrivit mecanismului care trebuie elaborat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.

A doua etapă presupune extinderea programului la toate condominiile cu trei sau mai multe niveluri supraterane.

Ambele etape pot include și soluții alternative sau complementare, precum scări mecanizate, platforme elevatoare sau rampe.

Lucrările vor fi derulate de Ministerul Dezvoltării și de autoritățile administrației publice locale, iar legea stabilește mai multe criterii de prioritate. Vor avea prioritate blocurile în care, la un etaj diferit de parter, locuiește cel puțin o persoană vârstnică, o persoană cu mobilitate redusă, o persoană cu dizabilități locomotorii sau o familie care are în îngrijire un copil antepreșcolar ori preșcolar.

Procedurile vor putea fi inițiate la solicitarea asociațiilor de proprietari. Autoritățile locale vor putea realiza documentația tehnică necesară pentru stabilirea soluției de instalare a liftului sau a unei variante alternative pentru fiecare scară ori pentru întregul condominiu.

Instalațiile realizate vor intra în proprietatea autorităților locale, iar asociațiile de proprietari vor primi dreptul de folosință.

Cheltuielile pentru exploatarea, întreținerea și revizia lifturilor și a instalațiilor alternative vor fi suportate de asociația de proprietari și repartizate proprietarilor din condominiu.