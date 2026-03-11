Politica

Misterul telefonului dat de Ponta consulului din Dubai, elucidat. Radu Mihaiu spune că nu există dovezi

Misterul telefonului dat de Ponta consulului din Dubai, elucidat. Radu Mihaiu spune că nu există dovezi
După valul de isterie legat de scandalul conturat în jurul familiei lui Victor Ponta, un reprezentant al USR a recunoscut că nu are nicio dovadă că fostul premier ar fi intervenit la consulul din Dubai pentru fiica lui. În emisiunea moderată de Victor Ciutacu la România TV, Radu Mihaiu i-a spus jurnalistului Dan Andronic că nu poate demonstra acest lucru, însă are convingerea că ministrul Oana Țoiu nu a sunat în Dubai pentru a o scoate de pe lista repatriaților pe Irina Ponta.

USR, șir de critici legate de scandalul iscat în jurul familiei Ponta

Dominic Fritz a confirmat că în coaliție s-a discutat despre acțiunile Oanei Țoiu și a adăugat că PSD a solicitat trimiterea Corpului de control al premierului la Ministerul Afacerilor Externe. Liderul USR susține însă că o astfel de măsură nu ar fi potrivită în prezent, având în vedere că autoritățile se concentrează pe repatrierea românilor din Orientul Mijlociu.

„Aseară, la România TV, am obținut o victorie. Am reușit să fac un userist să recunoască că nu are nicio dovadă Ponta a sunat. Toată dramoleta asta pe care au declanșat-o și tot narativul cu copilul de politician care sărea peste rând a fost spulberat aseară, în momentul în care Mihaiu de la USR a trebuit să recunoască că nu are nicio dovadă, ci are o convingere. Așa că i-am spus și eu: am aceeași convingere că Toiu a sunat să o scoată de pe listă, dar momentul important a fost acela în care a spus că nu are nicio dovadă că Ponta a sunat. E simplu. Nici nu a sunat. Dar vă las să urmăriți puțin, pentru că e interesant când te confrunți cu tipul ăsta de fanatism. Eu sincer n-am mai avut ocazia să mă confrunt față în față cu așa ceva”, a afirmat jurnalistul.

Dialogul din emisiune

Dan Andronic: Am informații că s-a întâmplat și au fost și martori la discuția asta.

Radu Mihaiu: Am auzit de peste tot și martorul ăsta nici n-a auzit niciodată.

Dan Andronic: Eu știu că Toiu a sunat și i-a spus „scoate-o de pe listă”.

Radu Mihaiu: Asta este o minciună. Eu vă zic că Oana Toiu nu a sunat să scoată pe nimeni de pe listă.

Dan Andronic: Eu vă spun că a sunat!

Radu Mihaiu: Nu a existat acest telefon și cine face acuzația trebuie să o poată demonstra.

Dan Andronic: Dumneavoastră puteți demonstra că a sunat Ponta?

Radu Mihaiu: Nu!

Dan Andronic: Păi, vedeți?

Radu Mihaiu: Am convingerea.

Dan Andronic: Și eu am convingerea că Toiu a sunat.

Fritz, despre cazul Irina Ponta

Președintele USR, Dominic Fritz, a respins zvonurile potrivit cărora fiica lui Victor Ponta ar fi fost scoasă de pe lista pentru un transport organizat de autoritățile române. El a explicat că tânăra nu se afla pe lista oficială și că aceasta avea deja un bilet de avion comercial.

„Nu a fost eliminat nimeni de pe nicio listă, pentru că nu a fost înscrisă pe lista oficială. Cum s-ar fi urcat în avion dacă nu era pe listă?”, a afirmat liderul USR.

