Episodul în care băncile private au refuzat finanțarea, iar CEC a intervenit pentru agricultură

Un episod relatat de jurnalistul Dan Andronic readuce în atenție rolul băncilor de stat în momente de criză, în special al CEC, după ce instituțiile private au refuzat să finanțeze agricultura în timpul unei secete severe.

Jurnalistul Dan Andronic a generat reacții pe platforma TikTok după publicarea unui videoclip în care contestă ideea că statul este, în mod inevitabil, un administrator ineficient. În intervenția sa, acesta a prezentat o întâmplare atribuită unui fost prim-ministru al României, din perioada în care privatizările reprezentau o prioritate majoră a guvernelor de la București.

Relatarea este construită în jurul unei decizii strategice legate de sistemul bancar și a consecințelor acesteia într-un moment de criză economică.

Potrivit jurnalistului, premierul român ar fi discutat, la începutul mandatului, cu o delegație a Băncii Mondiale. Din aceasta făcea parte și un fost prim-ministru portughez. În cadrul întâlnirii, liderul de la București și-a exprimat intenția de a continua procesul de privatizare, inclusiv în cazul unor instituții financiare importante precum BCR și CEC.

Reacția oficialului străin a fost una de prudență. Acesta i-ar fi transmis premierului următorul mesaj: „Și vreți să le vindeți pe amândouă? Mai gândiți-vă. Eu vă spun că sunt momente în istorie când e bine să păstrezi o bancă cu capital de stat.”

La scurt timp după această discuție, România s-a confruntat cu o secetă severă. Agricultura a fost afectată puternic, iar fermierii aveau nevoie urgentă de sprijin financiar. În același timp, fondurile europene destinate sectorului urmau să fie disponibile abia în anul următor.

Ministrul Agriculturii i-ar fi comunicat premierului că situația este critică și că există un deficit imediat de finanțare. În aceste condiții, șeful Guvernului a convocat o întâlnire cu reprezentanții principalelor bănci comerciale din România.

În cadrul discuțiilor, premierul le-ar fi solicitat băncilor să acorde credite preferențiale fermierilor afectați. Statul urma să garanteze rambursarea sumelor, astfel încât riscurile pentru instituțiile financiare să fie limitate.

Conform relatării, reacția băncilor private a fost negativă. „Rând pe rând”, reprezentanții acestora ar fi părăsit întâlnirea, fără a accepta implicarea în programul propus.

Singura bancă care ar fi răspuns solicitării a fost CEC Bank, instituție aflată în proprietatea statului român. La acel moment, banca era condusă de Radu Grațian Ghețea.

Potrivit fostului premier citat de jurnalist, această decizie a avut un impact direct asupra sectorului agricol: „În anul ăla, agricultura românească a ieșit din groapă datorită CEC. Credeți-mă, dacă avea un acționar minoritar, nu se întâmpla lucrul ăsta”.

În finalul intervenției, Dan Andronic a adresat o întrebare urmăritorilor săi: „Acum înțelegeți de ce nu trebuie privatizate în criză?”

Relatarea readuce în discuție rolul instituțiilor de stat în situații excepționale, în care mecanismele pieței nu oferă soluții imediate. Episodul prezentat evidențiază o situație în care o bancă de stat a intervenit într-un moment considerat critic pentru economia agricolă.