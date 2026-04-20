Bolojan, o „statuie” în propriul discurs. Explicația jurnalistului Dan Andronic

După ce Ilie Bolojan s-a arătat nemulțumit că „există oameni care reprezintă Guvernul și îl critică pe premier prin postări”, dezbaterile legate modul în care șeful Guvernului se raportează la funcție au curs în mediul online. Într-o postare, jurnalistul Dan Andronic a făcut referire la conceptul de „illeism”, adică utilizarea persoanei a treia în discursul despre sine, sugerând că acest stil poate reflecta o distanțare față de identitatea personală în favoarea celei publice.

„Iosefina Pascal a remarcat un lucru interesant: Când ajungi să vorbești despre tine la persoana a treia, e momentul…

Citat din Bolojan: Când ai oameni care reprezintă Guvernul, care îl critică pe premier prin postări...

În psihologie se numește illeism și nu este doar o figură de stil, ci un semnal de alarmă. Cum se traduce? În mintea lui Bolojan, el nu mai este un om simplu. Un om care greșește, ci un brand, un simbol.

Distanțarea față de propriul nume indică faptul că persoana s-a pierdut în propria imagine publică. Este îndrăgostit de el ca premier! Se privește cu respect și venerație și așa trebuie să procedeze și ceilalți!”, a scris Dan Andronic pe Facebook.

Jurnalistul a adăugat că, în momentul în care un om politic ajunge să se prezinte pe sine ca pe o „statuie” în propriul discurs, acesta nu mai poate fi perceput ca un lider apropiat de comunitate, ci mai degrabă ca un personaj desprins de realitate.

„Atunci când un om politic devine o „statuie” în propriul discurs, încetează să mai fie un lider pentru comunitate și devine doar un personaj într-un scenariu de final de epocă”, a mai spus Dan Andronic.

Premierul și liderul PNL, Ilie Bolojan, a transmis un nou mesaj în contextul tensiunilor din coaliția de guvernare, afirmând că o eventuală retragere a Partidului Social Democrat ar putea duce la schimbări în componența Executivului. În acest scenariu, miniștrii PSD ar putea fi înlocuiți, în funcție de evoluția politică și de deciziile partidelor implicate. De asemenea, șeful Executivului a explicat că nu poate colabora cu politicienii care îl atacă „pe premier” prin diferite mijloace.

„Gândiţi-vă că, în condiţiile în care ai oameni care reprezintă Guvernul care îl critică pe premier prin postări, ceea ce nu se face în niciun guvern din lumea asta, atunci, dacă nu au demnitatea să demisioneze, trebuie să le-o redai, eliberându-i din funcţie. (…)

Oamenii care nu înţeleg că a fi într-un guvern înseamnă şi un act de responsabilitate şi de decenţă publică, vă daţi seama că, dacă nu te poţi baza pe ei, indiferent ce guvern este, decizia raţională este să îi înlocuieşti”, a declarat el.

Bolojan a mers mai departe cu acest scenariu și a explicat că, în situația în care miniștri ar fi retrași din Guvern, atribuțiile acestora ar urma să fie preluate temporar de alți membri ai Cabinetului.

„În condiţiile în care s-a întâmplat o astfel de situaţie, pe care (…) nu mi-o doresc, pentru că cred că n-avem nevoie de o criză, atunci vom proceda conform reglementărilor constituţionale şi, cel puţin într-o primă etapă, dacă vor fi retraşi miniştrii, alţi membri ai Cabinetului vor prelua portofoliile care se vacantează în urma retragerii miniştrilor”, a afirmat mai spus șeful Executivului.