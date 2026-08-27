Compania AETA SA, cunoscută anterior sub numele de Electroargeș SA, a făcut un pas strategic important și și-a exprimat oficial intenția de a intra pe piața industriei de apărare. Singura fabrică mare de electrocasnice din România cu capital 100% autohton a transmis o scrisoare ministrului Apărării Naționale, Radu Miruță, în care informează autoritățile că este pregătită să contribuie la fabricarea de drone, sisteme autonome, precum și subansamble sau componente destinate dotării Armatei Române. Decizia vine ca un răspuns direct la apelul lansat recent de guvernanți către mediul de afaceri local pentru sprijinirea programelor naționale de înzestrare.

Demersul realizat de conducere a fost notificat oficial și pe Bursa de Valori București, unde societatea a oferit detalii despre intențiile sale strategice și despre capabilitățile tehnice de care dispune în prezent.

„Conducerea AETA SA informează investitorii şi piaţa de capital că societatea a transmis ministrului Apărării Naţionale o scrisoare cu subiectul „Drone, sisteme autonome şi componente pentru apărare – AETA SA, capacitate industrială românească pregătită pentru producţie…(…) AETA SA, fosta Electroarges SA, singura fabrică mare de electrocasnice din România cu capital 100% românesc, cu peste 50 de ani de experienţă industrială, şi-a exprimat disponibilitatea de a participa la proiecte pentru drone, sisteme autonome, componente şi subansamble destinate apărării”

Reprezentanții companiei pun la bătaie resurse tehnologice impresionante, construite și optimizate în peste jumătate de secol de activitate. Platforma industrială de la Curtea de Argeș se întinde pe o suprafață de peste 33.000 de metri pătrați. Producătorul dispune de 37 de mașini moderne de injecție mase plastice, având forțe de închidere cuprinse între 50 și 2.200 de tone. La acestea se adaugă linii integrate de extrudare, vopsire în câmp electrostatic, tampografiere, sudură laser și linii complexe de asamblare.

Pentru a putea furniza soluții complete la standarde militare, societatea a încheiat un parteneriat cu o altă firmă de profil din țară.

„Împreună cu un partener român specializat în prelucrări metalice de înalta precizie pentru industria aeronautică, AETA poate susţine proiecte complexe, de la prototip până la producţia de serie”

Prin intermediul scrisorii transmise ministrului Radu Miruță, conducerea companiei solicită pași concreți din partea autorităților. Printre cerințele adresate se numără efectuarea unei vizite de evaluare la fabrică din partea reprezentanților MApN și ai Direcției Generale pentru Armamente. Se dorește totodată includerea oficială a firmei pe lista furnizorilor români capacitați să livreze subansamble pentru echipamente militare.

Un alt punct cheie solicitat este identificarea rapidă a unui prim reper tehnic sau a unui proiect-pilot. În cadrul acestuia, producătorul din Curtea de Argeș își propune să prezinte soluția tehnică, prototipul, evaluarea de costuri și planul detaliat de industrializare.

„AETA este pregătită să pună forţa să industrială în serviciul României şi să contribuie la echipamente militare care să poarte cu adevărat eticheta „Fabricat în România