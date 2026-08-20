Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a explicat cum au apărut informațiile contradictorii după intervenția asupra dronei maritime identificate lângă Neptun Deep. Potrivit acestuia, pentru o perioadă s-a crezut că ar fi vorba despre două drone diferite, însă analiza datelor de pe aeronavele F-16 a arătat că era aceeași țintă, lovită din aer și neutralizată ulterior de militarii EOD.

Radu Miruță a oferit explicațiile în timpul unei intervenții la Antena 3 CNN, după mai multe schimbări de mesaj în comunicarea publică despre incident.

Ministrul interimar al Apărării a spus că piloții au tras trei rafale asupra dronei și au raportat inițial că aceasta fusese distrusă.

„Au tras trei rafale în această dronă (…) piloții cu care a vorbit comandamentul au confirmat că drona a fost distrusă de piloții de F 16”, a explicat ministrul interimar al Apărării.

Ulterior, nava trimisă în zonă a găsit drona în apă, iar pentru o perioadă s-a considerat că ar putea fi vorba despre un alt aparat. Abia după întoarcerea aeronavelor la bază și descărcarea datelor din sistemele acestora situația a fost clarificată.

„Nava a raportat ca a descoperit o dronă, pentru un timp s-a considerat că este vorba despre o altă dronă (…) după ce s-au descărcat datele de pe F-16 s a concluzionat că a fost vorba despre o eroare și că este vorba de aceeași dronă”, a adăugat Radu Miruță.

Resturile dronei au fost ulterior neutralizate prin detonare controlată de militarii EOD.

Radu Miruță a spus că informația inițială potrivit căreia drona transporta explozibil provenea de la specialiști. Aceasta a fost confirmată ulterior de echipajul ajuns la fața locului.

Ministrul ștersese anterior o postare în care anunța că drona avea explozibil la bord, iar mesajul fusese republicat fără acel pasaj.

Autoritățile române au luat legătura și cu partea ucraineană pentru a clarifica proveniența dronei.

„Ne-au răspuns ceva mai târziu și au confirmat că nu este o dronă a armatei ucrainene (…) Știm sigur că nu este a Ucrainei”, a precizat Radu Miruță.

Ministerul Apărării a anunțat că două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române au intervenit joi după ce o dronă maritimă de mici dimensiuni a fost identificată în Zona Economică Exclusivă a României, în apropierea platformei Neptun Alpha, la aproximativ 80 de mile marine est de Constanța. Una dintre aeronave a deschis focul cu tunul de bord și a lovit ținta.

Drona fusese semnalată în jurul orei 06:28 de o navă comercială, în timp ce se afla în derivă. Autoritățile române au trimis ulterior în zonă o navă a Gărzii de Coastă, la bordul căreia se afla o echipă EOD a Forțelor Navale Române.

MApN a revenit ulterior cu clarificări: „Analiza datelor descărcate din sistemele de tracking ale aeronavelor F-16 și corelarea acestora cu informațiile obținute de echipajul navei ajunsă în zonă au confirmat că a fost vorba despre o singură dronă. Drona a fost lovită cu tunul de bord al unei aeronave F-16, fără a fi însă distrusă complet. Ulterior, militarii EOD aflați la bordul navei au neutralizat drona în condiții de siguranță. Verificările efectuate au confirmat că aceasta avea încărcătură explozivă.

Dronă maritimă de mici dimensiuni, lovită de o aeronavă F-16 a Forțelor Aeriene Române! Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române au intervenit joi, 20 august, în cazul unei drone maritime de mici dimensiuni aflate în Zona Economică Exclusivă a României, în apropierea platformei Neptun Alpha, la aproximativ 80 de mile marine est de Constanța. Una dintre aeronave a angajat ținta și a executat foc cu tunul de bord, lovind drona. Prezența dronei maritime, aflată în derivă, a fost semnalată în jurul orei 06:28 de o navă comercială”, anunța MApN