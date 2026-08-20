Ministrul interimar al Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a anunțat joi că drona marină distrusă de România în Marea Neagră nu aparținea Ucrainei, potrivit informațiilor transmise prin canalul direct dintre cele două state. Incidentul, produs la aproximativ 80 de mile marine de platforma Neptun Deep, a fost comunicat și aliaților NATO.

Ministrul interimar de Externe a făcut referire la canalul direct de comunicare dintre autoritățile române și cele ucrainene.

„Ministerul Apărării Naționale a anunțat că, prin canalul de comunicare directă cu Ucraina, s-a stabilit că aceasta nu este o navă fără pilot ucraineană”, a transmis Oana Țoiu, într-o postare pe X.

Anterior, oficialii ucraineni negaseră, de asemenea, că drona marină încărcată cu explozibil le-ar fi aparținut.

Oana Țoiu a spus că partenerii NATO au fost informați în legătură cu incidentul produs în Marea Neagră. Potrivit șefei interimare a MAE, aliații vor continua să asigure protecția teritoriului alianței atât pe uscat, cât și în zona maritimă.

Incidentul nu a avut loc în apele teritoriale ale României, iar ministrul a arătat că „partenerii aliați regionali și-au extins cooperarea la Marea Neagră pentru a acoperi, de asemenea, operațiunile de deminare, precum și protecția infrastructurilor maritime”.

Oana Țoiu a vorbit și despre inițiativa României privind consolidarea securității maritime în regiune.

„România a propus instituțiilor UE varianta finală pentru un viitor Hub de Securitate Maritimă la Marea Neagră al UE, având unul dintre cele două sedii centrale în Constanța”, a mai declarat șefa MAE, după discuțiile recente cu țările aliate.