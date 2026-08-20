Politica

Radu Miruță revine cu explicații despre drona din Marea Neagră: „Avea explozibil”

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Radu Miruță revine cu explicații despre drona din Marea Neagră: „Avea explozibil”Drona marina. Sursă foto: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a revenit cu noi explicații despre drona marină lovită de un avion F-16 în apropierea platformei Neptun Alpha din Marea Neagră. După ce ștersese dintr-o postare anterioară informația că drona transporta explozibil, ministrul a transmis, la aproximativ o jumătate de oră, că analiza datelor a arătat că ținta „avea explozibil”.

„UPDATE: Din analiza la sol a datelor descărcate de pe sistemul de tracking al țintei avioanelor F-16 implicate în distrugerea dronei, suprapuse cu cele de la nava ajunsă la fața locului, rezultă că a fost vorba despre o singură dronă, cea lovită cu tunul de la bordul avionului. În urma rafalelor trase din avion, drona a fost lovită, dar distrugerea nu a fost completă. Militarii EOD ai navei ajunse acolo au distrus complet drona. Avea explozibil”, a scris Radu Miruță.

Ministrul ștersese anterior informația despre explozibil

Noua postare a fost publicată la aproximativ jumătate de oră după ce Radu Miruță eliminase din mesajul său inițial afirmația potrivit căreia drona marină era încărcată cu explozibil. Modificarea a fost făcută pe pagina de Facebook a ministrului interimar al Apărării la 22 de minute după publicarea mesajului privind distrugerea dronei, în condițiile în care informația fusese deja preluată de presă.

În prima variantă a postării, Radu Miruță anunța că drona marină lovită de un F-16 românesc cu tunul de bord, în zona platformei Neptun Deep, „era încărcată cu explozibil”.

„Pentru rapiditate, două avioane de vânătoare F-16 românești au fost ridicate de la sol, cu ordin de tragere. Drona a fost distrusă în siguranță. Era încărcată cu explozibil”, a scris Radu Miruță, pe Facebook, la ora 12.51, în mesajul în care anunța incidentul din zona platformei Neptun Deep.

La ora 13.13, fraza „era încărcată cu explozibil” a fost eliminată din postare.

Postare Radu Miurță

Postare Radu Miurță

Ce a transmis Ministerul Apărării

În comunicatul publicat de Ministerul Apărării Naționale nu apărea informația că drona marină transporta explozibil. MApN a anunțat că două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române au intervenit joi, 20 august, în cazul unei drone maritime de mici dimensiuni aflate în Zona Economică Exclusivă a României.

„Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române au intervenit, joi, 20 august, în cazul unei drone maritime de mici dimensiuni aflate în Zona Economică Exclusivă a României, în apropierea platformei Neptun Alpha, la aproximativ 80 mile marine est de Constanța. Una dintre aeronave a angajat ținta și a executat foc cu tunul de bord asupra acesteia, ținta fiind lovită.

Prezența dronei maritime aflate în derivă a fost semnalată în jurul orei 06.28 de o navă comercială. O navă a Gărzii de Coastă, cu o echipă EOD a Forțelor Navale Române la bord, se deplasează către zona în care se află drona maritimă, pentru efectuarea de verificări”, a anunțat MApN.

Drona a fost lovită de F-16 și distrusă complet de militarii EOD

Potrivit noii explicații oferite de Radu Miruță, analiza informațiilor obținute din sistemul de urmărire al țintei și a datelor de la nava ajunsă în zonă a indicat că a fost vorba despre o singură dronă.

Aceasta a fost lovită de rafalele trase din tunul avionului F-16, însă nu a fost distrusă complet în urma intervenției aeriene.

Militarii EOD aflați la bordul navei care a ajuns ulterior la fața locului au distrus complet drona, iar ministrul interimar al Apărării a revenit asupra informației eliminate anterior și a transmis că dispozitivul avea explozibil.

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