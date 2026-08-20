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Dronă marină distrusă de Armată lângă Neptun Deep. Nu era din Ucraina

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Dronă marină distrusă de Armată lângă Neptun Deep. Nu era din Ucraina
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Din cuprinsul articolului

O dronă marină a fost distrusă de Armata Română cu tunul de bord al unui avion F-16 românesc, în urmă cu câteva momente, în zona platformei Neptun Deep din Marea Neagră, a anunțat ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță.

Dronă detectată lângă Neptun Deep

„În cursul acestei dimineți, am fost informați de Garda de Coastă despre existența unei drone marine la câteva sute de metri de lucrările desfășurate pentru extracția gazelor la platforma Neptun Deep, în zona economică exclusivă, la 80 de mile est de Constanța”, a scris ministrul.

„A fost creată o celulă de comandă la nivelul MApN, care a solicitat la nivel NATO preluarea comenzii la nivelul Armatei Române”, a adăugat Miruță.

Decizia de distrugere, luată cu NATO și președintele Nicușor Dan

„În urma analizelor efectuate și în coordonare cu Președintele României, pentru a proteja viețile celor câteva sute de oameni care lucrau pe platformă și pentru securizarea infrastructurii critice, a fost luată decizia de distrugere a dronei”, a mai scris ministrul interimar al Apărării.

„Pentru rapiditate, două avioane de vânătoare F-16 românești au fost ridicate de la sol, cu ordin de tragere. Drona a fost distrusă în siguranță. Era încărcată cu explozibil”, a mai precizat Radu Miruță.

F-16 Romania

F-16 Romania / foto: MApN

„Prin canalul de comunicare directă creat de curând cu partea ucraineană, am primit confirmarea oficială că nu este de proveniență ucraineană”, a încheiat oficialul.

Nu este primul incident cu dronă de joi

Reamintim că dronă a pătruns joi dimineață în spațiul aerian al României, după ce sistemele radar ale Ministerului Apărării Naționale au identificat mai multe ținte aeriene în apropierea frontierei cu Ucraina. Aparatul a fost localizat în zona de est a municipiului Galați și s-a prăbușit câteva minute mai târziu în județul Tulcea.

Potrivit informațiilor transmise de MApN, incidentul a început în jurul orei 02:23, când sistemele de supraveghere radar au detectat un grup de obiecte aeriene în apropierea frontierei româno-ucrainene.

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