Revoluția hârtiei de 100 de lei. Cum a devenit Bursa de Valori București noua pușculiță a românilor

În urmă cu doar un deceniu, ideea de a investi la bursă era privită în România cu o mixtură de teamă și scepticism.

Imaginea investitorului era fie cea a unui „lup de pe Wall Street” autohton, fie cea a unui personaj misterios care jongla cu sume inaccesibile cetățeanului de rând. Astăzi, în februarie 2026, peisajul financiar al țării a fost radical transformat.

Bursa de Valori București (BVB) a încetat să mai fie un club exclusivist, devenind un spațiu de acumulare pentru sute de mii de români care au înțeles că drumul către o bătrânețe sigură nu mai trece prin depozite bancare cu dobânzi anemice, ci prin deținerea de acțiuni în cele mai profitabile companii ale țării.

Până recent, bariera psihologică a intrării pe piața de capital era fixată undeva la pragul de 10.000 de euro. În 2026, această barieră a fost spulberată de digitalizare și de noile instrumente financiare accesibile. Statistica oficială a Depozitarului Central arată o realitate surprinzătoare: numărul investitorilor individuali a depășit pragul istoric de 200.000, o creștere masivă față de cei aproximativ 50.000 existenți în urmă cu cinci ani.

Ceea ce este cu adevărat remarcabil nu este doar numărul lor, ci suma medie a primei investiții. Datele furnizate de marile case de brokeraj indică faptul că peste 40% din noile conturi deschise încep cu o sumă mai mică de 1.000 de lei (aproximativ 200 de euro).

Această „democratizare a capitalului” a fost susținută de platformele de tranzacționare mobile, care permit deschiderea unui cont în mai puțin de 10 minute, folosind doar o carte de identitate și un selfie. Interfața acestora a transformat procesul complex de a cumpăra acțiuni într-un act la fel de simplu ca achiziția unei perechi de pantofi online.

În centrul acestei transformări se află succesul fără precedent al titlurilor de stat destinate populației. Programul Fidelis, derulat de Ministerul Finanțelor, a fost motorul principal care a adus micii economisitori pe bursă. În emisiunea lansată la începutul anului 2026, statul a oferit randamente de 7,25% pe an pentru titlurile în lei cu scadență la un an și de 6% pentru cele în euro.

Cifrele vorbesc de la sine: în ultima subscriere, românii au investit peste 2,5 miliarde de lei într-o singură lună. Dincolo de dobândă, marele avantaj al acestui instrument este scutirea totală de impozit.

În timp ce profitul din acțiuni sau dobânda bancară sunt taxate cu 10% impozit pe venit, plus contribuția la sănătate (CASS) în anumite condiții, câștigul din titlurile Fidelis rămâne integral în buzunarul investitorului.

Mai mult, pragul de subscriere pentru titlurile în lei este de doar 5.000 de lei, o sumă care, deși pare mare pentru unii, este adesea constituită prin economii constante de-a lungul câtorva luni.

Dacă titlurile de stat reprezintă „plasa de siguranță”, investiția în companiile românești este motorul de creștere. Indicele BET, care include cele mai importante 20 de companii listate, precum Banca Transilvania, OMV Petrom sau Hidroelectrica, a oferit în ultimul deceniu un randament mediu anualizat de peste 14%, dacă includem și dividendele reinvestite.

Pentru micul investitor care are la dispoziție doar 100 sau 200 de euro pe lună, strategia câștigătoare în 2026 se numește ETF-ul Patria-IBP. Acest instrument funcționează ca un coș care conține fracțiuni din toate cele 20 de companii din indicele BET. Prețul unei singure unități de fond este de aproximativ 110 lei. Astfel, cu puțin peste 20 de euro, orice român poate deveni co-proprietar la cele mai mari bănci, producători de energie și furnizori de servicii medicale din țară. Este o formă de diversificare instantanee care, în trecut, ar fi necesitat zeci de mii de euro și comisioane de tranzacționare enorme.

Jurnalismul economic modern pune accent pe un concept pe care Cioran probabil l-ar fi privit cu ironie, dar care este fundamentul bogăției: dobânda compusă. Să luăm exemplul unui tânăr de 25 de ani care decide în 2026 să aloce lunar 500 de lei (100 de euro) către un ETF care urmărește indicele bursei.

Dacă păstrează această disciplină timp de 35 de ani, până la vârsta pensionării, și considerăm un randament anual conservator de 10% (sub media istorică a ultimului deceniu), suma totală acumulată ar depăși 1.600.000 de lei (peste 320.000 de euro).

Cifra este șocantă pentru majoritatea oamenilor, având în vedere că suma totală depusă de investitor este de doar 210.000 de lei. Diferența de aproape 1,4 milioane de lei provine exclusiv din acumularea randamentului la randament. Aceasta este „soluția pentru pensionari” pe care sistemul public de pensii nu o poate oferi în contextul declinului demografic.

Totuși, bursa nu este un drum pavat doar cu aur. Trebuiesc punctate și riscurile. Volatilitatea este inerentă: prețurile acțiunilor pot scădea cu 20% sau 30% într-un singur an de criză. Marea problemă a micului investitor în 2026 nu este piața în sine, ci propria psihologie. Mulți începători, atrași de creșterile spectaculoase, fac greșeala de a cumpăra atunci când prețurile sunt la maxim și de a vinde panicați atunci când piața scade.

Aici intervine rolul brokerilor autorizați și al resurselor de educație precum Ghidul investitorului BVB. Aceștia promovează strategia „Dollar Cost Averaging” (DCA), care presupune investiția aceleiași sume în fiecare lună, indiferent dacă bursa este „sus” sau „jos”. Această metodă netezește prețul de achiziție și elimină stresul legat de momentul ideal de intrare pe piață.

Un alt motiv pentru care bursa de la București a devenit atât de atractivă în 2026 este regimul fiscal simplificat. Începând cu 2023, impozitul pe câștigul de capital este reținut la sursă de către broker, fiind de 1% pentru investițiile păstrate mai mult de un an și 3% pentru cele de sub un an.

Această debirocratizare a atras mii de oameni care se temeau de completarea Declarației Unice la ANAF. Investitorul de astăzi doar depune banii, apasă un buton de „cumpărare”, iar la vânzare primește direct suma netă, statul ocupându-se de restul.