Distribuție Energie Oltenia, preluată de Premier Energy. Ce urmează pentru consumatori

Distribuție Energie Oltenia, operator care deservește aproximativ 1,5 milioane de clienți din sud-vestul României, va fi preluată de Premier Energy Group, companie listată la Bursa de Valori București, în urma unei tranzacții evaluate la circa 700 de milioane de euro, care ar urma să fie finalizată în a doua jumătate a anului 2026.

Premier Energy Group a anunțat semnarea unui acord pentru achiziția Grupului Evryo de la fonduri administrate de Macquarie Asset Management. Tranzacția vizează preluarea integrală a Felix Distribution Holdings S.R.L., compania-mamă a Distribuție Energie Oltenia S.A., precum și a unei participații de 100% în Evryo Power S.A.

Distribuție Energie Oltenia operează o rețea de aproximativ 80.000 de kilometri în regiunea de sud-vest a României și deservește circa 1,5 milioane de clienți.

Aceasta este a treia cea mai mare rețea de distribuție a energiei electrice din România și are un rol important în infrastructura energetică națională.

Evryo Power S.A. asigură servicii operaționale și administrative, contribuind la funcționarea eficientă a platformei de distribuție și la procesele interne ale grupului.

Pentru finanțarea tranzacției, compania se află în discuții avansate cu o instituție financiară globală în vederea unei posibile emisiuni de obligațiuni. Planul include un pachet inițial de finanțare de tip bridge-to-bond, urmând ca pe termen mediu achiziția să fie susținută integral sau parțial prin emiterea de obligațiuni.

„Achiziția a fost convenită la un nivel apropiat de valoarea contabilă a afacerii, reprezentând o evaluare atractivă, și subliniază capacitatea noastră de a iniția și finaliza tranzacții strategice de anvergură care vor continua să creeze valoare pentru toate părțile interesate”, a declarat Peter Stohr, CFO al Premier Energy Group.

Tranzacția este condiționată de aprobarea acționarilor Premier Energy, care urmează să fie solicitată în cadrul Adunării Generale a Acționarilor programate pentru 10 iunie 2026, precum și de obținerea aprobărilor de reglementare.

Finalizarea din punct de vedere financiar este estimată pentru a doua parte a anului 2026.

Premier Energy Group deține sau are în construcție capacități de producție din surse regenerabile de peste 500 MW și are în dezvoltare încă aproximativ 200 MW. Compania furnizează energie electrică pentru peste 2,2 milioane de clienți din România și Republica Moldova, majoritatea fiind consumatori casnici și întreprinderi mici.

Grupul operează și o rețea extinsă de distribuție a energiei electrice în Republica Moldova, care acoperă aproximativ 75% din populația țării. În România, compania este și furnizor de gaze naturale și operează o rețea de distribuție de aproape 4.000 de kilometri, în special în zonele din jurul Capitalei, în sudul și vestul țării, dar și în localități din nord.

În 2025, grupul a achiziționat un parc eolian cu o capacitate de 158 MW în Ungaria. După listarea la bursă, Premier Energy Group este controlat în proporție de 71% de fondul de investiții ceh Emma Capital, fondat de antreprenorul Jiří Šmejc.