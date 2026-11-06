Proiectul arcului de triumf propus de președintele american Donald Trump a primit aprobarea finală a Comisiei Naționale de Planificare a Capitalei, joi seara, 5 noiembrie 2026, însă lucrările au fost suspendate la scurt timp printr-un ordin judecătoresc, potrivit Reuters. Monumentul, care ar urma să aibă o înălțime de 76 de metri și să fie amplasat în apropierea Cimitirului Național Arlington, în Washington, este contestat de veterani, organizații pentru protejarea patrimoniului și autorități locale.

Decizia comisiei a fost adoptată cu opt voturi pentru și patru împotrivă, după o audiere publică de peste opt ore, la care au participat peste 120 de persoane. La mai puțin de o oră de la vot, judecătoarea federală Tanya Chutkan, numită de Obama, a dispus suspendarea pentru 14 zile a oricăror activități legate de construcție, în timp ce continuă examinarea contestațiilor juridice.

Comisia Națională de Planificare a Capitalei (NCPC), instituția federală care analizează proiectele majore de arhitectură și dezvoltare urbană din Washington, a aprobat planurile finale pentru monument în ședința de joi seara.

Votul a venit după ce numeroși participanți, printre care veterani și reprezentanți ai unor organizații civice, au cerut respingerea proiectului. Oponenții au contestat atât dimensiunile construcției, cât și amplasamentul ales de administrația Trump.

Casa Albă dorește să avanseze rapid cu proiectul, înainte ca noul Congres, în care democrații ar urma să dețină controlul începând din ianuarie, să preia atribuțiile. Președintele american și-a exprimat intenția de a finaliza monumentul înainte de încheierea mandatului său, peste aproximativ doi ani.

Aprobarea comisiei reprezintă un pas administrativ important, dar nu înseamnă că proiectul poate continua fără obstacole. Decizia instanței federale a suspendat temporar începerea lucrărilor.

Judecătoarea federală Tanya Chutkan a emis un ordin temporar de restricție la scurt timp după votul comisiei, interzicând administrației să înceapă sau să desfășoare activități legate de construcția arcului în zona propusă.

Potrivit Reuters, judecătoarea a pus sub semnul întrebării argumentul administrației potrivit căruia o lege veche de peste un secol ar oferi autoritatea necesară pentru ridicarea monumentului.

În motivarea deciziei, Chutkan a atras atenția asupra consecințelor pe care un proiect de asemenea amploare le-ar putea avea asupra traficului, zgomotului și lucrărilor de excavare.

Administrația americană susține că autorizația pentru construirea arcului ar fi fost inclusă indirect într-o lege mai veche, care permitea realizarea unui pod peste râul Potomac. Oponenții consideră însă că ridicarea unui monument nou necesită o aprobare explicită din partea Congresului.

Arcul de triumf ar urma să fie construit în Memorial Circle, în apropierea intrării în Cimitirul Național Arlington, pe malul râului Potomac.

Cu o înălțime proiectată de aproximativ 76 de metri (250 de picioare), monumentul ar depăși cu peste 24 de metri celebrul Arc de Triumf din Paris.

Planurile arhitecturale prevăd o structură monumentală, cu o flacără eternă și trei statui aurii în partea superioară. Figura centrală ar reprezenta o femeie înaripată care ține o torță.

Donald Trump a prezentat proiectul drept un omagiu adus istoriei americane, armatei și împlinirii a 250 de ani de la Declarația de Independență a Statelor Unite.

Președintele a susținut inclusiv că monumentul ar putea avea o utilitate militară, menționând posibilitatea depozitării unor drone și muniții. Cu toate acestea, planurile finale prezentate comisiei nu includ explicit componentele militare descrise anterior de Trump.

Una dintre principalele controverse privește impactul construcției asupra patrimoniului istoric din zonă.

Într-o evaluare publicată în august 2026, Serviciul Parcurilor Naționale (NPS) a identificat efecte negative potențiale asupra a până la 42 de situri istorice. Șase dintre acestea ar urma să fie afectate în mod deosebit din cauza apropierii de amplasamentul propus.

Printre obiectivele menționate se numără Cimitirul Național Arlington, coridorul Memorialului Lincoln și Arlington House, reședința istorică asociată cu Robert E. Lee.

Potrivit evaluării, monumentul ar modifica perspectivele arhitecturale și continuitatea vizuală a unor zone emblematice ale capitalei americane. Construcția ar putea deveni vizibilă din mai multe puncte importante, inclusiv din apropierea Capitoliului, de pe malul râului din Georgetown și din zona Pentagonului.

Administrația a analizat și alte amplasamente, dar a menținut locația de lângă râul Potomac, argumentând că proiectul este strâns legat de locul pentru care a fost conceput.

Oponenții arcului susțin că monumentul ar afecta caracterul solemn al Cimitirului Național Arlington și ar modifica perspectivele istorice dintre memorialele importante din Washington.

Veterani care au participat la războiul din Vietnam și care au lucrat ulterior în serviciul diplomatic american se numără printre reclamanții care încearcă să oprească proiectul.

În paralel, administrațiile din Washington D.C. și statul Virginia au deschis propriile acțiuni în instanță, invocând lipsa autorizării Congresului și posibilele consecințe asupra traficului și siguranței publice.

O altă problemă este legată de procedura de consultare pentru protejarea patrimoniului istoric, prevăzută de Secțiunea 106 a Legii naționale privind conservarea patrimoniului istoric. Administrația a decis să încheie procesul de consultare, o măsură criticată de organizațiile care solicitau evaluarea și negocierea efectelor asupra obiectivelor istorice.

Potrivit informațiilor prezentate de Departamentul de Justiție în instanță, prima etapă a construcției ar fi presupus aproximativ șase-opt luni de excavări și lucrări la fundație.

Construcția propriu-zisă deasupra solului ar putea începe cel mai devreme în mai 2027, iar durata totală estimată a proiectului este de 33-39 de luni.

Planul administrației prevedea inclusiv organizarea lucrărilor în două schimburi zilnice de câte zece ore, pentru accelerarea execuției.

Ordinul judecătoresc de suspendare pentru 14 zile complică însă calendarul anunțat de Casa Albă. Evoluția proiectului depinde acum de deciziile instanțelor și de clarificarea cadrului legal în baza căruia administrația Trump intenționează să construiască monumentul.