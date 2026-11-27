Baia în care gresia este rece, pereții sunt umezi și aerul pare greu de încălzit poate deveni inconfortabilă în sezonul rece. Câteva măsuri simple, de la îndepărtarea condensului până la verificarea garniturilor ferestrelor, pot reduce senzația de frig fără investiții importante în încălzire, potrivit recomandărilor unui specialist în plăci ceramice citat de publicația britanică Express.

Băile tind să păstreze mai greu căldura decât alte încăperi, deoarece au suprafețe dure, precum gresia, faianța și sticla, iar ventilația necesară eliminării aburului poate favoriza pierderile de căldură. Richard Hill, specialist în plăci ceramice și manager de showroom la Waxman Ceramics, a prezentat câteva soluții care pot îmbunătăți confortul termic în timpul iernii.

Condensul apare atunci când aerul cald și umed intră în contact cu suprafețe reci, cum sunt pereții exteriori, ferestrele sau plăcile ceramice. Dacă apa rămâne pe suprafețe timp îndelungat, umezeala poate favoriza apariția mucegaiului.

Specialistul recomandă ștergerea plăcilor după duș și folosirea ventilatorului de extracție, acolo unde există. Eliminarea excesului de apă ajută la menținerea unui nivel mai redus de umezeală și previne acumularea acesteia în baie.

Gresia și porțelanul pot accentua senzația de frig, în special dimineața, când temperatura suprafețelor este scăzută. Un covoraș de baie poate face pardoseala mai confortabilă, fără să fie nevoie de modificări ale instalației de încălzire.

Este recomandat un model antiderapant, care să se usuce repede și să nu rețină excesiv umezeala. Covorașul trebuie curățat și uscat periodic, pentru a evita apariția mirosurilor neplăcute sau a mucegaiului.

Curenții de aer rece pot pătrunde în baie prin spațiile din jurul ferestrelor, mai ales dacă garniturile sunt vechi, deteriorate sau desprinse.

Verificarea și, dacă este necesar, înlocuirea garniturilor reprezintă o soluție simplă pentru reducerea infiltrațiilor de aer. Totuși, orificiile de ventilare nu trebuie blocate, deoarece aerisirea corespunzătoare este necesară pentru eliminarea umezelii.

Un suport încălzit pentru prosoape poate contribui la confortul termic din baie, însă eficiența sa depinde de dimensiune, putere și de suprafața încăperii.

Dacă acesta este acoperit permanent cu prosoape, circulația aerului cald poate fi limitată. Îndepărtarea prosoapelor după ce s-au uscat permite o mai bună distribuție a căldurii. În cazul în care baia rămâne rece, trebuie verificat dacă puterea radiatorului este suficientă pentru dimensiunea încăperii.

O pardoseală care rămâne foarte rece poate indica și probleme de izolație, în special în locuințele mai vechi sau în băile amenajate la parter.

Dacă proprietarii intenționează să schimbe gresia, poate fi un moment potrivit pentru a analiza și izolarea pardoselii sau instalarea unui sistem de încălzire în pardoseală. Aceste lucrări presupun însă costuri și intervenții mai ample, spre deosebire de măsurile care pot fi aplicate imediat.

Ventilația rămâne importantă chiar și în timpul iernii. Aburul acumulat după baie sau duș trebuie eliminat pentru a limita condensul și riscul de mucegai. Recomandările organizației britanice National Energy Action includ folosirea ventilatorului, aerisirea încăperii și ștergerea suprafețelor pe care se acumulează umezeala.

În cazul băilor care se răcesc rapid, verificarea sursei de încălzire, a izolației și a eventualelor infiltrații de aer poate ajuta la identificarea cauzei. Unele schimbări pot fi făcute fără cheltuieli suplimentare, însă problemele persistente pot necesita intervenții tehnice.