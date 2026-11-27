Republica Moldova. Campania electorală pentru turul al doilea al alegerilor pentru funcția de bașcan al Găgăuziei se încheie astăzi. În ultimele zile, observatorii Promo-LEX au semnalat mai multe nereguli în mediul online, de la promovarea netransparentă a candidaților până la mesaje care contestă legitimitatea alegerilor și îndemnuri la boicot.

Potrivit legislației electorale, orice formă de agitație electorală este interzisă în ziua votării și în ziua care o precedă. Restricția îi vizează atât pe candidați, cât și pe susținătorii acestora. În acest interval, concurenții electorali nu pot participa nici la emisiuni televizate sau radiofonice cu caracter electoral.

Totodată, autoritățile publice locale și companiile care distribuie publicitate trebuie să îndepărteze materialele electorale amplasate în spațiile publice, inclusiv afișele din locurile special amenajate. Interdicția nu se aplică însă materialelor care au fost publicate anterior pe internet.

În perioada de restricție, candidații nu mai pot efectua nici operațiuni financiare în conturile bancare destinate campaniei electorale, care poartă mențiunea „Fond electoral”.

Comisia Electorală Centrală avertizează că desfășurarea agitației electorale în ziua alegerilor sau în cea precedentă reprezintă o contravenție.

Persoanele fizice care nu respectă această regulă riscă sancțiuni cuprinse între 2.000 și 3.000 de lei. În cazul persoanelor juridice, amenzile pot ajunge la 7.500 de lei.

În timp ce activitatea electorală publică se apropie de final, observatorii Promo-LEX au identificat mai multe probleme în desfășurarea campaniei pentru turul al doilea. Printre neregulile semnalate se numără promovarea unor candidați prin intermediul unor terți, mesaje care pun sub semnul întrebării corectitudinea scrutinului și activități coordonate pe rețelele sociale pentru influențarea alegătorilor.

Potrivit organizației, campania din această etapă a fost mai puțin vizibilă decât în primul tur. În mediul online, însă, activitatea unor pagini și persoane influente a continuat.

„Avem o campanie electorală, în al doilea tur de scrutin, mai anemică. Totuși, nu putem spune că același lucru s-a întâmplat și în spațiul online sau în ceea ce privește implicarea părților terțe. Acestea au continuat să influențeze campania electorală prin promovarea unor candidați și prin mesaje care pun la îndoială legitimitatea alegerilor”, a declarat Nicolae Panfil, într-o conferință de presă.

Monitorizarea Promo-LEX a identificat mai multe pagini, canale și creatori de conținut care au publicat mesaje în sprijinul unor candidați sau au încercat să le afecteze imaginea adversarilor.

Unul dintre cazurile urmărite vizează un canal prezent pe TikTok, Telegram și YouTube. Acesta a continuat să distribuie videoclipuri în care Alexandru Stoianoglo era prezentat ca fiind candidatul guvernării. Deși platforma se descrie drept una de satiră, observatorii consideră că materialele publicate au avut rol de promovare electorală.

Promo-LEX a documentat și activitatea unui influencer care are peste 21.000 de urmăritori pe TikTok. În perioada 16–17 noiembrie, acesta a publicat mesaje prin care contesta legitimitatea scrutinului și îndemna oamenii să nu participe la vot. În videoclipurile respective era promovată și ideea că procesul electoral ar fi controlat de Serviciul de Informații și Securitate. Materialele au adunat cel puțin 11.000 de vizualizări.

Observatorii au identificat și publicitate plătită în favoarea candidatului socialiștilor, Fiodor Gagauz. În perioada 16–18 noiembrie, o pagină de pe rețelele sociale a distribuit cel puțin cinci reclame electorale care nu erau etichetate corespunzător ca publicitate politică. Potrivit datelor prezentate de Promo-LEX, cele cinci reclame blocate, înregistrate în ultimele 90 de zile, au presupus cheltuieli de 103 dolari.

Organizația a mai observat că, după fiecare blocare a paginii, în lista administratorilor apărea o persoană dintr-o altă țară. Astfel, conturile de administrare au ajuns să fie asociate cu utilizatori din mai multe state.

„Lista a ajuns să includă administratori din Indonezia, Ucraina, Germania și SUA. Acest aspect poate indica o practică de ocolire a restricțiilor impuse de Meta”, a atras atenția Nicolae Panfil.

Duminică, 29 noiembrie, alegătorii din UTA Găgăuzia vor decide cine va ocupa funcția de bașcan. În cursa pentru conducerea autonomiei au rămas fostul procuror general Alexandr Stoianoglo, candidat independent, și Fiodor Gagauz, reprezentantul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova.

În primul tur, organizat pe 15 noiembrie, Stoianoglo a acumulat 38,44% din voturi. Fiodor Gagauz s-a clasat pe locul al doilea, cu 24,22%. La scrutinul din 15 noiembrie au participat 48.749 de persoane. Prezența la urne a constituit 37,60% din numărul alegătorilor înscriși în liste.