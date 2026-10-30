Sute de bucureșteni se întorc acasă în 2027. Ce a anunțat Primăria Capitalei

Primăria Capitalei a anunțat că 550 de bucureșteni, din 217 familii, vor putea reveni în locuințele lor în 2027, după încheierea lucrărilor de consolidare a șapte blocuri încadrate în clasa I de risc seismic. Primele două clădiri, situate pe străzile Biserica Enei și Blănari, ar urma să fie finalizate în ianuarie, iar celelalte cinci pe parcursul anului viitor.

Lucrările sunt realizate de Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic (AMCCRS), potrivit informațiilor publicate de Primăria Capitalei. Municipalitatea estimează că primele două blocuri vor fi terminate în ianuarie 2027, în timp ce alte cinci clădiri rezidențiale vor fi finalizate în lunile următoare.

Locatarii imobilului de pe strada Biserica Enei nr. 14 sunt primii care ar urma să revină în apartamente.

Blocul a fost construit în 1936, are cinci etaje și cuprinde 30 de locuințe. Lucrările de consolidare au început în vara anului 2025 și au ajuns în prezent la un stadiu de execuție de 85%. Conform calendarului prezentat de Primăria Capitalei, intervențiile ar trebui încheiate la începutul lunii ianuarie 2027.

În această perioadă, echipele de muncitori execută lucrările de finisare a apartamentelor. Sunt montate pardoselile din parchet, ușile, prizele și instalațiile sanitare, iar încăperile sunt zugrăvite.

Un al doilea imobil, situat pe strada Blănari nr. 14, ar urma să fie finalizat spre sfârșitul aceleiași luni. Clădirea a fost ridicată între anii 1934 și 1937 și este inclusă pe lista monumentelor istorice. Imobilul este cunoscut și pentru faptul că aici a funcționat Club A, frecventat de numeroase generații de studenți bucureșteni. La etajele clădirii se află 39 de apartamente. În prezent, lucrările se desfășoară atât la fațadă, cât și în interior.

Pe lângă cele două imobile care ar urma să fie gata în ianuarie, municipalitatea estimează finalizarea lucrărilor la încă cinci blocuri de locuințe în cursul anului viitor.

Clădirile se află în sectoarele 1 și 2 ale Capitalei, la următoarele adrese:

Strada Știrbei Vodă nr. 20 – finalizare estimată în primăvara anului 2027;

Strada Boteanu nr. 3A–3B;

Strada Dianei nr. 2;

Strada Pictor Ștefan Luchian nr. 12C;

Strada Vânători nr. 17.

Pentru ultimele patru imobile, Primăria Capitalei nu a comunicat o lună exactă în care lucrările ar urma să se încheie.

În paralel, AMCCRS desfășoară lucrări de consolidare la alte șapte clădiri din București, aflate în diferite etape de execuție.

Acestea sunt situate pe străzile Mihai Vodă, Lipscani, Dionisie Lupu, Domnița Anastasia și Blănari, precum și pe bulevardul Carol I. Printre imobilele incluse în program se află și două clădiri publice.

Una dintre acestea este situată pe strada Lipscani nr. 18–20 și urmează să găzduiască viitoarea Pinacotecă a Bucureștiului. Cealaltă este clădirea Muzeului Gheorghe Tattarescu, de pe strada Domnița Anastasia nr. 7. La imobilul situat pe bulevardul Carol I nr. 63, muncitorii desfășoară în prezent intervenții asupra structurii de rezistență.

Celelalte clădiri aflate în lucru sunt situate pe strada Mihai Vodă nr. 13, strada Dionisie Lupu nr. 55, strada Lipscani nr. 70 și strada Blănari nr. 2.

Administrația locală intenționează să deschidă noi șantiere în 2027, pentru aproximativ 20 de imobile care necesită lucrări de consolidare. Potrivit municipalității, finanțarea acestor proiecte ar urma să fie asigurată din fonduri nerambursabile, prin Programul Național de Consolidare a Clădirilor cu Risc Seismic Ridicat (PNCCRS).

La începutul lunii octombrie, Consiliul General al Municipiului București a aprobat indicatorii tehnico-economici pentru alte 13 imobile. Dintre acestea, 11 sunt blocuri de locuințe, iar două sunt clădiri publice. Valoarea estimată a investițiilor este de 376 de milioane de lei.

Zece dintre imobile au fost declarate eligibile pentru finanțare prin programul Ministerului Dezvoltării, suma aferentă fiind de 246 de milioane de lei. Pentru celelalte trei clădiri, municipalitatea urmează să asigure finanțarea din bugetul local.

Datele prezentate de Primăria Capitalei la începutul lunii octombrie arată că AMCCRS a expertizat seismic 2.795 de clădiri. Dintre acestea, 415 imobile au fost încadrate în clasa I de risc seismic, categorie care indică un nivel ridicat de vulnerabilitate în cazul unui cutremur. Finanțarea lucrărilor continuă însă să reprezinte o problemă pentru administrația locală.

Primarul general Ciprian Ciucu a declarat marți, 27 octombrie, că Bucureștiul a pierdut 95% din fondurile PNRR destinate consolidării clădirilor cu risc seismic. Potrivit edilului, pierderea finanțării a avut legătură cu întârzierile în procedurile de avizare și autorizare. Pentru a putea continua intervențiile deja începute, administrația a contractat un împrumut de 29,73 milioane de euro de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei.

Directorul AMCCRS, Răzvan Munteanu, a explicat în ședința Consiliului General din 27 octombrie că banii sunt destinați cofinanțării proiectelor aflate în desfășurare, nu lucrărilor care urmează să înceapă.

Ciprian Ciucu a estimat că în București există aproximativ 700 de clădiri cu risc seismic și a afirmat că resursele financiare disponibile nu acoperă toate intervențiile necesare.