Social

Facturile la căldură în București și problemele cu apa caldă până în 2041

Facturile la căldură în București și problemele cu apa caldă până în 2041 Sursa foto: Arhiva EVZ
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat că bucureștenii se vor confrunta în continuare cu probleme în furnizarea apei calde și a căldurii, în următorii 15-20 de ani. Rețeaua de termoficare este foarte veche, iar înlocuirea ei necesită timp. Edilul a precizat că, în prezent, sistemul funcționează în proporție de aproximativ 94%.

Rețeaua de termoficare, înlocuită treptat

Ciprian Ciucu a mai spus că procentul de funcționare a sistemului de termoficare era de aproximativ 94%, potrivit datelor consultate în aplicație în cursul dimineții. În zonele în care furnizarea nu funcționa, erau în desfășurare lucrări.

„În acest moment, m-am uitat mai devreme, de dimineaţă, pe aplicaţie şi undeva la 94% era funcţională. Acolo unde nu este funcţional este pentru că sunt lucrări”, a declarat primarul general.

Edilul a atras atenția că rețeaua este foarte veche, și-a depășit durata de viață, iar ritmul de înlocuire este lent. Din acest motiv, lucrările nu vor elimina rapid toate problemele din sistem.

„Specialitatea zilei” sau a bucătarului e o păcăleală. Ce fac restaurantele, de fapt
„Specialitatea zilei” sau a bucătarului e o păcăleală. Ce fac restaurantele, de fapt
Noi facilități fiscale pentru pensii. Ce sunt CEI-S și CEI-D
Noi facilități fiscale pentru pensii. Ce sunt CEI-S și CEI-D

„Vorbim despre o reţea de termie foarte veche . Probleme vor fi în următorii 20 de ani sau 15 ani. Hai să nu-i minţim pe oameni. Vor trece 10-15 ani până când înlocuim reţeaua”, a afirmat Ciprian Ciucu.

Problemele pot continua și în această iarnă

Primarul general a declarat că lucrările la rețeaua de termoficare vor continua, iar promisiunile privind rezolvarea rapidă a problemelor nu sunt realiste.

Ciprian Ciucu

Sursă foto: Facebook

„Lucrări vor tot fi. Şi cine spune că o să rezolve peste un an sau peste doi sau peste trei ani problema minte pur şi simplu”, a spus edilul.

Ciucu a avertizat că și în această iarnă pot apărea întreruperi ale furnizării căldurii și apei calde, din cauza stării rețelei. El și-a exprimat speranța că nu vor apărea noi avarii și a menționat că pot exista dificultăți și dacă ELCEN nu furnizează agent termic la temperatura necesară.

„În această iarnă pot să apară probleme din cauza reţelei fiindcă este foarte veche, sper să nu mai pocnească pe undeva. Nu or să mai apară probleme acolo unde s-a lucrat şi pot să mai apară probleme că poate ELCEN nu poate furniza la temperatura la care ar trebui”, a declarat primarul general.

Ciucu spune că are și el probleme cu apa caldă

Edilul a afirmat că se confruntă personal cu dificultăți în furnizarea apei calde, deși este primarul Capitalei și beneficiar al sistemului de termoficare.

„Şi eu dimineaţa, când mă scol, e adevărat, las 5-10, chiar şi 15-20 de minute câteodată apa să curgă şi vine apă rece. Am aceleaşi probleme, că stau şi eu la bloc. Şi eu sunt beneficiar al serviciilor de termoficare din Capitală”, a declarat Ciprian Ciucu.

Stiri calde

23:57 - Pensiile din 2027, în fața unui calcul care poate schimba planurile Guvernului

23:43 - Avansul pentru prorgamul Noua Casă ar putea fi modificat. BNR se opune propunerii

23:32 - Data de expirare a alimentelor: diferența dintre „A se consuma până la” și „A se consuma de preferință înainte de”

23:20 - Doi foști șefi din FBI, acuzați că au mințit Congresul în anchetele privind fiul lui Joe Biden

23:09 - SUA ar putea ataca Iranul chiar în acest weekend. Declarația emisarului american Tom Barrack

22:57 - Călin Georgescu ar putea avea un înlocuitor surpriză la alegerile prezidențiale. Scenariul avansat de Elena Udrea

HAI România!

Cine a preluat frâiele puterii în România: PSD sau Nicușor Dan?

Cine a preluat frâiele puterii în România: PSD sau Nicușor Dan?

Răul din sâmbure devine răul din fruct. Axa unui rău absolut: Băsescu - USR - Bolojan.

Răul din sâmbure devine răul din fruct. Axa unui rău absolut: Băsescu - USR - Bolojan.

Sfaturile juridice oferite de ChatGPT, sub lupa avocaților. Ce riscuri implică folosirea AI

Sfaturile juridice oferite de ChatGPT, sub lupa avocaților. Ce riscuri implică folosirea AI

Proiecte speciale