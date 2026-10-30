Dreptul la avort a trecut într-un plan secundar în dezbaterea publică, în condițiile în care republicanii evită subiectul, iar democrații își concentrează discursul pe puterea de cumpărare. Cu toate acestea, în cadrul alegerilor de la jumătatea mandatului, patru state organizează referendumuri decisive cu privire la această temă, conform unei analize AFP.

La patru ani de la anularea garantării constituționale a dreptului la avort de către Curtea Supremă, Statele Unite s-au transformat într-un mozaic legislativ în care fiecare stat își impune propriile reguli. Această fragmentare afectează direct pacientele, generând consecințe periculoase și, în unele cazuri, decese.

În prezent, aproximativ 20 de state cu parlamente controlate de republicani aplică o interzicere totală sau extrem de timpurie a întreruperilor de sarcină. Cu toate acestea, subiectul a fost evitat cu atenție de Donald Trump în campania electorală.

Republicanii nu au niciun interes să insiste asupra problemei avortului deoarece le dăunează electoral, explică Mary Ziegler, profesoară de drept la Universitatea din California, Davis. În opinia sa, Administrația Trump amână în mod deliberat orice decizie sau măsură pe această temă până după alegeri.

Datele arată o prăpastie între poziția oficială a partidului și opinia publică. Potrivit Pew Research Center, aproximativ 60% dintre adulții din Statele Unite consideră că avortul ar trebui să fie legal în toate sau în majoritatea cazurilor.

Această diferență se reflectă și în rândul electoratului conservator. În Idaho, stat ultraconservator care aplică una dintre cele mai severe legislații din țară, avortul rămâne un subiect uriaș, după cum declară activista Jen Jackson Quintano. Ea face parte din organizațiile care susțin o inițiativă cetățenească menită să restabilească dreptul la avort până la limita viabilității fătului, situată de obicei între săptămânile 22 și 24 de sarcină.

Melanie Folwell, directoarea asociației Idahoans United for Women and Families, precizează că aproximativ 30% dintre persoanele care au semnat pentru această inițiativă sunt alegători republicani înregistrați. Acest lucru arată că tema avortului nu este una în alb și negru și depășește liniile rigide de partid, fiind o chestiune profund personală și nuanțată.

În prezent, Idaho interzice avortul în toate stadiile sarcinii, singura excepție fiind salvarea vieții mamei, fără a lua în calcul protejarea sănătății acesteia. Pe lângă Idaho, alegătorii din Nevada și Virginia urmează să se pronunțe asupra protejării acestui drept, în timp ce în Missouri garanția constituțională locală ar putea fi eliminată.

Cadrele medicale din Idaho semnalează presiunea uriașă sub care lucrează. Din cauza legislației severe, unii medici se simt redauși la tăcere, fiind puși în situația de a asista la transportul aerian al pacientelor în alte state pentru a primi îngrijiri de urgență.

Este riscant să continui o sarcină aici, declară Becky Uranga, medic ginecolog și obstetrician, subliniind că, în cazul unor complicații, doctorii riscă închisoarea. În ciuda convingerilor sale pro-viață și a credinței catolice, medicul consideră interdicția din Idaho drept extremă, adăugând că a fi pro-viață ar trebui să însemne să fii pro-choice.

Pentru a contracara referendumul, grupări religioase și conservatoare finanțează masiv campania împotriva modificării legii. De cealaltă parte, sute de medici au semnat o scrisoare deschisă prin care cer populației să voteze pentru restabilirea dreptului la avort, exprimându-și indignarea față de situațiile în care pacientele pierd sarcini sau suferă complicații grave fără a putea primi tratamentul necesar.

„Vrem pur și simplu să păstrăm oamenii sănătoși, fericiți și în siguranță”, pledează medicul generalist Loren Colson. El avertizează că incriminarea penală a îngrijirilor medicale legate de avort nu face decât să sporească pericolul, fără a proteja fătul.

Efectele acestei legislații se văd deja în sistemul sanitar local. Idaho se confruntă cu un exod masiv al medicilor pe care îi înlocuiește cu greutate. Conform unui studiu publicat în The Journal of the American Medical Association, peste o treime dintre ginecologii-obstetricieni din stat au renunțat la practică, au părăsit regiunea sau s-au pensionat după intrarea în vigoare a restricțiilor.