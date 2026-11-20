După opt ani de călătorie și aproape 10 miliarde de kilometri parcurși prin Sistemul Solar, sonda spațială BepiColombo se apropie de destinația finală: planeta Mercur, potrivit BBC. Misiunea, realizată în colaborare de Agenția Spațială Europeană (ESA) și Agenția Japoneză de Explorare Aerospațială (JAXA), urmărește să intre pe orbita celei mai apropiate planete de Soare și să ofere răspunsuri la unele dintre cele mai mari întrebări despre formarea și evoluția acesteia.

Mercur este una dintre cele mai puțin explorate planete din Sistemul Solar. Mediul de acolo este extrem de dificil pentru orice echipament spațial: temperaturile pot ajunge la aproximativ 430 de grade Celsius pe partea luminată de Soare și pot coborî până la minus 180 de grade Celsius în zonele întunecate. Planeta este, de asemenea, expusă permanent radiațiilor solare intense.

Cu toate acestea, oamenii de știință speră că BepiColombo va putea lămuri fenomene care au rămas până acum insuficient înțelese. Printre cele mai importante întrebări se numără existența gheții în craterele de la poli, deși Mercur se află atât de aproape de Soare, dar și originea unor formațiuni ciudate, asemănătoare unor adâncituri, răspândite pe suprafața planetei.

„Este o planetă oarecum neglijată în Sistemul Solar interior, dar tocmai de aceea este atât de interesantă”, a declarat profesoara Emma Bunce de la Universitatea din Leicester, unul dintre cercetătorii implicați în misiune. Studierea lui Mercur ar putea ajuta la înțelegerea modului în care s-a format, cum a evoluat și cum interacționează în prezent cu Soarele și cu fenomenele extreme din spațiu.

BepiColombo a fost lansată în 2018 din Guyana Franceză. Pentru a ajunge la Mercur, sonda a urmat o traiectorie complicată, necesară pentru a-și reduce viteza și pentru a contracara atracția gravitațională puternică a Soarelui.

În timpul călătoriei, nava spațială a efectuat o trecere pe lângă Pământ, două pe lângă Venus și șase pe lângă Mercur. Aceste manevre gravitaționale au ajutat-o să își ajusteze treptat traiectoria și viteza.

Călătoria era estimată inițial la șapte ani, însă o problemă apărută la sistemul de propulsie a prelungit misiunea cu aproximativ un an.

Intrarea pe orbită este una dintre cele mai dificile etape. Sonda trebuie să execute o manevră de aproximativ 37 de minute, prin care să își reducă suficient viteza pentru a fi capturată de gravitația planetei. Dacă operațiunea nu reușește, BepiColombo ar putea trece pe lângă Mercur și ar rata obiectivul principal al misiunii.

Până acum, doar două misiuni spațiale NASA au explorat Mercur. Mariner 10 a survolat planeta de trei ori în anii 1970, iar sonda Messenger a ajuns pe orbită în 2011 și a studiat-o timp de patru ani.

Mercur este doar puțin mai mare decât Luna, dar suprafața sa păstrează urmele unei istorii geologice complexe. Acolo se găsesc cratere uriașe, vulcani străvechi și faleze înalte, formate în urma proceselor geologice desfășurate de-a lungul miliardelor de ani.

Planeta are și un ritm aparte. Un an mercurian, adică timpul necesar pentru o rotație completă în jurul Soarelui, durează doar 88 de zile terestre. În schimb, Mercur se rotește lent în jurul propriei axe, astfel că o zi pe planetă durează aproximativ 59 de zile de pe Pământ.

Unul dintre cele mai mari mistere îl reprezintă adânciturile de pe suprafața sa. Cercetătorii au identificat mii de astfel de formațiuni, care sunt puțin adânci, au margini abrupte și apar adesea grupate. Unele estimări le plasează la o vârstă de aproximativ 100.000 de ani, ceea ce le face relativ tinere în termeni geologici.

Oamenii de știință știu că acestea nu sunt cratere obișnuite, produse de impactul cu asteroizi sau alte corpuri spațiale, dar nu au stabilit încă exact cum au apărut. Studierea lor va fi una dintre prioritățile misiunii.

O altă întrebare importantă privește structura internă a planetei. Deși Mercur are dimensiuni reduse, nucleul său metalic este neobișnuit de mare în raport cu restul planetei.

Una dintre ipotezele cercetătorilor este că Mercur ar fi fost cândva mai mare, dar și-ar fi pierdut o parte din straturile exterioare în urma unor coliziuni puternice din primele etape ale formării Sistemului Solar. O ciocnire majoră ar fi putut îndepărta o parte din manta, lăsând în urmă o planetă dominată de nucleul metalic.

O altă posibilitate este ca Mercur să se fi format într-o regiune a Sistemului Solar timpuriu bogată în metale. Misiunea ar putea furniza date care să ajute la stabilirea ipotezei celei mai plauzibile.

BepiColombo este o misiune specială și prin configurația sa: transportă două vehicule spațiale care se vor separa după sosirea la Mercur.

Unul aparține Agenției Spațiale Europene și va studia planeta de aproape, concentrându-se asupra suprafeței și a caracteristicilor sale. Celălalt, construit de agenția japoneză JAXA, va observa Mercur de la o distanță mai mare. Cele două sonde sunt echipate cu instrumente științifice care le vor permite să analizeze planeta din perspective complementare.

Separarea celor două vehicule reprezintă o etapă delicată pentru echipa misiunii. Mecanismul care le ține unite a trebuit să reziste timp de opt ani la radiații intense și la variații extreme de temperatură, iar la final trebuie să le desprindă controlat.

Inginerii speră că operațiunea va decurge fără probleme. Odată ce cele două sonde vor începe să funcționeze separat, cercetătorii vor putea analiza mai detaliat Mercur și vor încerca să dezlege misterele unei planete care, în ciuda apropierii sale de Soare, continuă să ascundă numeroase necunoscute.