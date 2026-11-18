Sonda spațială Voyager 1, lansată de NASA în 1977, va atinge miercuri, 18 noiembrie 2026, o distanță de aproximativ 25,9 miliarde de kilometri față de Pământ, echivalentă cu o zi-lumină, potrivit publicației JPL.

Este o premieră pentru un obiect construit de oameni, iar momentul marchează o nouă etapă în istoria explorării spațiale. Din cauza distanței uriașe, un semnal radio trimis de pe Terra va ajunge la sondă după aproximativ 24 de ore, iar răspunsul acesteia va avea nevoie de încă o zi pentru a reveni.

Potrivit NASA, Voyager 1 se deplasează cu aproximativ 61.155 de kilometri pe oră și continuă să transmită informații despre mediul interstelar. Performanța este cu atât mai remarcabilă cu cât nava funcționează de aproape 49 de ani, mult peste durata inițială a misiunii sale.

Pragul de o zi-lumină reprezintă distanța pe care lumina o parcurge în 24 de ore. În cazul sondei Voyager 1, aceasta înseamnă aproximativ 16,09 miliarde de mile, respectiv 25,89 miliarde de kilometri.

NASA explică faptul că momentul nu va produce nicio schimbare fizică la bordul navei și nici în mediul cosmic prin care aceasta călătorește. Importanța sa este legată de distanța record atinsă de un obiect construit de oameni și de dificultățile tehnice pe care le presupune menținerea comunicațiilor la asemenea distanțe.

Potrivit lui Suzanne Dodd, managerul proiectului Voyager la Jet Propulsion Laboratory (JPL), trimiterea unui mesaj către sondă și primirea răspunsului presupun acum o așteptare de aproximativ două zile.

Voyager 1 a intrat în spațiul interstelar în august 2012, după ce a traversat heliopauza, limita exterioară a heliosferei, regiunea dominată de particulele și câmpurile magnetice generate de Soare.

Una dintre cele mai mari probleme cu care se confruntă echipa misiunii este scăderea continuă a energiei disponibile. Voyager 1 și Voyager 2 folosesc generatoare termoelectrice cu radioizotopi, care transformă căldura produsă prin dezintegrarea plutoniului în energie electrică.

Potrivit NASA, fiecare sondă pierde aproximativ patru wați de putere în fiecare an. Pentru a menține sistemele funcționale, inginerii au fost nevoiți să oprească treptat unele echipamente și instrumente științifice.

În septembrie 2026, echipa a finalizat o intervenție tehnică importantă asupra Voyager 1, denumită „Big Bang”. Trei dispozitive au fost oprite și înlocuite cu alternative care consumă mai puțină energie. Operațiunea a fost realizată după o intervenție similară asupra sondei Voyager 2.

Măsura ar trebui să permită instrumentelor științifice rămase în funcțiune să transmită date pentru o perioadă mai lungă. Fără această intervenție, NASA ar fi fost nevoită să oprească un alt instrument de pe Voyager 1 încă din vara anului 2027.

Înaintea acestui moment istoric, Voyager 1 a trecut printr-un episod care a îngrijorat echipa de la sol.

Pe 18 și 19 octombrie 2026, rețeaua Deep Space Network a NASA nu a reușit să detecteze semnalul radio al sondei în timpul a două încercări programate de comunicare, desfășurate la interval de 24 de ore.

Semnalul a reapărut pe 20 octombrie, iar legătura a fost restabilită. Inginerii au constatat că unul dintre grupurile de propulsoare fusese dezactivat, iar sistemul de rezervă intrase automat în funcțiune.

Mecanismul face parte din sistemul de protecție al sondei, conceput pentru a o trece într-o configurație sigură atunci când calculatoarele detectează o posibilă defecțiune. NASA a anunțat că investighează în continuare cauza exactă a incidentului.

Sonda geamănă Voyager 2 continuă, la rândul ei, să funcționeze în spațiul interstelar. Aceasta a traversat heliopauza în noiembrie 2018 și urmează o traiectorie diferită față de Voyager 1.

În august 2026, NASA a anunțat finalizarea unei operațiuni de economisire a energiei care îi permite sondei să păstreze în funcțiune cele trei instrumente științifice rămase active pentru o perioadă mai lungă decât se anticipase.

Cele două nave spațiale au fost lansate în 1977 pentru explorarea planetelor exterioare. Voyager 1 a studiat în special Jupiter și Saturn, în timp ce Voyager 2 a trecut pe lângă Jupiter, Saturn, Uranus și Neptun.

Ambele transportă celebrul Disc de Aur, un mesaj simbolic al omenirii care conține sunete, imagini, muzică și saluturi în mai multe limbi, conceput pentru eventualitatea în care navele ar fi descoperite de o altă civilizație.

Pentru a marca atingerea pragului de o zi-lumină, NASA a organizat o acțiune internațională intitulată „Shine Bright for Voyager's Light-Day”, desfășurată în seara de 17 noiembrie.

Agenția a invitat publicul să participe la un gest simbolic prin folosirea telefoanelor, lanternelor și luminilor clădirilor. Un instrument online permite transmiterea semnalului „VGR”, indicativul misiunii Voyager, în cod Morse.

Pe 19 noiembrie, NASA și Jet Propulsion Laboratory vor organiza o discuție cu membrii echipei misiunii, dedicată stării celor două sonde și perspectivelor cercetărilor în spațiul interstelar. Agenția va prezenta și un material despre viitorul documentar Voyager, programat pentru 2027, când misiunea va împlini 50 de ani.

Voyager 1 și Voyager 2 continuă să transmită informații dintr-o regiune a spațiului pe care nicio altă navă construită de oameni nu a explorat-o direct. Deși resursele lor energetice sunt tot mai limitate, inginerii NASA încearcă să mențină misiunile active cât mai mult timp.