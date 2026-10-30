Autoritățile române au la dispoziție până pe 6 noiembrie pentru a răspunde solicitărilor Comisiei Europene privind ultimele două cereri de plată din PNRR. Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Mihai Alexandru Ghigiu, a discutat miercuri, la Bruxelles, cu oficialii europeni despre documentele și clarificările necesare pentru ca România să încaseze fondurile aferente investițiilor realizate.

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Mihai Alexandru Ghigiu, a anunțat vineri că întâlnirile desfășurate miercuri, la Bruxelles, au vizat identificarea soluțiilor pentru problemele care ar putea afecta valoarea fondurilor încasate de România. Deși investițiile pentru care sunt solicitați banii au fost deja realizate, autoritățile trebuie să demonstreze, prin documentele transmise Comisiei Europene, că proiectele respectă toate condițiile stabilite pentru acordarea finanțării.

O parte dintre solicitările Comisiei Europene se referă la modul în care au fost respectate cerințele privind eficiența energetică, protecția mediului și funcționarea investițiilor finanțate din PNRR. Pentru aceste proiecte, autoritățile române trebuie să completeze dosarele existente și să transmită documente care să dovedească îndeplinirea obligațiilor asumate.

În cadrul discuțiilor de la Bruxelles, Mihai Alexandru Ghigiu a cerut ca oficialii europeni să ia în considerare inclusiv documentele eliberate după termenele inițiale, în situațiile în care acestea confirmă că rezultatele investițiilor au fost obținute la timp.

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene colaborează cu celelalte ministere care gestionează investițiile pentru a centraliza informațiile solicitate și pentru a completa documentația înainte de expirarea termenului. Ministrul a avertizat că răspunsurile transmise în această perioadă pot avea un impact direct asupra sumelor pe care România le va primi.

„Perioada de transmitere a clarificărilor se încheie pe 6 noiembrie. Până atunci, avem de rezolvat o serie de probleme care pot influența sumele pe care România le va încasa”, a transmis Mihai Alexandru Ghigiu.

Pe lângă situația finanțărilor din PNRR, autoritățile încearcă să evite pierderea unei sume de aproape 370 de milioane de euro provenite din fondurile de coeziune. Pentru acești bani există un alt termen, stabilit pentru 31 decembrie. Potrivit ministrului, instituțiile responsabile au început deja să aplice măsurile necesare pentru reducerea riscului de pierdere a finanțării.

Demersurile vizează atât pregătirea documentelor care trebuie depuse, cât și urgentarea cererilor de plată și efectuarea ajustărilor necesare în programele prin care sunt gestionate fondurile europene.

Mihai Alexandru Ghigiu a afirmat că urmărește direct evoluția acestor proceduri, astfel încât întârzierile administrative să nu afecteze sumele care pot ajunge în România.

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene are de gestionat, în perioada următoare, două termene distincte: 6 noiembrie pentru clarificările solicitate în cadrul PNRR și 31 decembrie pentru fondurile de coeziune aflate în pericol.

În cazul PNRR, valoarea finală a sumelor încasate depinde inclusiv de modul în care vor fi evaluate documentele suplimentare prezentate Comisiei Europene. În privința fondurilor de coeziune, autoritățile urmăresc accelerarea procedurilor și realizarea modificărilor necesare înainte de sfârșitul anului.

Ministrul a declarat că obiectivul este limitarea pierderilor și încasarea unei părți cât mai mari din finanțările europene disponibile.

„Facem tot ce ține de noi pentru a limita riscul pierderii fondurilor europene și pentru ca România să încaseze cât mai mult din sumele alocate investițiilor realizate”, a transmis acesta.