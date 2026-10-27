România a înregistrat 68 de decese în accidente rutiere la un milion de locuitori în 2025, potrivit datelor publicate de Comisia Europeană. Țara noastră ocupă locul al doilea în Uniunea Europeană la rata mortalității rutiere, fiind depășită doar de Bulgaria, în timp ce bilanțul deceselor a scăzut la nivelul întregului bloc comunitar.

Diferențele dintre statele membre rămân considerabile. În Suedia, țara cu cea mai mică rată a mortalității rutiere dintre cele menționate în raport, au fost înregistrate 19 decese la un milion de locuitori, de peste trei ori mai puține decât în România. Danemarca se află, de asemenea, printre statele cu cele mai sigure drumuri, cu 24 de decese la un milion de locuitori.

Statisticile publicate de Comisia Europeană arată că Bulgaria a înregistrat în 2025 cea mai mare rată a deceselor provocate de accidentele rutiere, respectiv 71 la un milion de locuitori.

România ocupă poziția următoare, cu 68 de decese la un milion de locuitori, fiind urmată de Croația, unde rata a ajuns la 65.

La polul opus se află Suedia și Danemarca, unde valorile raportate sunt considerabil mai mici. Comparativ cu Suedia, rata mortalității rutiere din România este de aproximativ 3,6 ori mai mare.

Potrivit Comisiei Europene, Bulgaria, România și Croația se mențin printre statele membre cu cele mai ridicate rate ale mortalității rutiere, deși toate trei au înregistrat progrese față de 2019.

La nivelul celor 27 de state membre ale Uniunii Europene, accidentele rutiere au provocat moartea a 19.350 de persoane în 2025.

Numărul deceselor a fost cu 3% mai mic decât în 2024, ceea ce înseamnă aproximativ 580 de persoane decedate mai puțin într-un singur an.

Raportat la 2019, anul de referință anterior pandemiei, bilanțul este mai mic cu 15%. Diferența reprezintă aproximativ 3.400 de decese mai puține pe drumurile din Uniunea Europeană. Cu toate că statisticile indică o reducere a mortalității rutiere, evoluția nu este uniformă. Statele din estul și sud-estul Uniunii Europene continuă să înregistreze unele dintre cele mai mari valori.

Comisia Europeană a publicat și datele preliminare privind situația din primele șase luni ale anului 2026.

Potrivit acestora, mai multe state membre au raportat scăderi de peste 5% ale numărului de persoane decedate în accidente rutiere, comparativ cu perioada similară a anului trecut.

Numărul țărilor care au înregistrat asemenea reduceri este mai mare decât cel al statelor în care bilanțul victimelor a crescut.

Executivul european a anunțat că va continua să urmărească evoluția accidentelor rutiere și să sprijine statele membre în identificarea și combaterea riscurilor care afectează siguranța circulației.

Apostolos Tzitzikostas, comisarul european pentru transport sustenabil și turism, a vorbit despre necesitatea reducerii numărului de victime și despre consecințele accidentelor asupra familiilor și comunităților.

„Siguranța rutieră înseamnă mai mult decât norme și reglementări. Ea înseamnă protejarea vieților omenești și prevenirea tragediilor care afectează familii și comunități din întreaga Europă. În Uniunea Europeană, fiecare viață pierdută pe drumurile noastre este prea mult”, a declarat comisarul european.

Oficialul european a afirmat că măsurile privind siguranța rutieră trebuie să urmărească protejarea tuturor participanților la trafic, indiferent de destinație sau de mijlocul de transport folosit.

„Aceasta înseamnă să ne facem drumurile mai sigure, să consolidăm prevenirea și să ne asigurăm că fiecare călătorie se încheie în siguranță”, a adăugat Tzitzikostas.

Uniunea Europeană și-a stabilit obiectivul de a reduce cu 50%, până în 2030, atât numărul persoanelor decedate în accidente rutiere, cât și pe cel al victimelor care suferă răni grave.

Pe 23 noiembrie 2026, la Bruxelles, este programată Conferința UE privind siguranța rutieră, organizată în contextul evaluării strategiei europene pentru perioada de zece ani.

Evenimentul va include și anunțarea câștigătorilor Premiilor pentru excelență în siguranța rutieră din 2026.